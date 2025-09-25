menu
Τοπικά

Στήριξη στους απεργούς πείνας για τα Τέμπη από το Εργατικό Κέντρο Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την συμπαράστασή του στους απεργούς πείνας για την υπόθεση των Τεμπών εκφράζει με ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «το Εργατικό Κέντρο Ν. Χανίων εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στους απεργούς πείνας που δίνουν με αυτοθυσία τον αγώνα τους για την υπόθεση των Τεμπών, διεκδικώντας το αυτονόητο δικαίωμα των οικογενειών των θυμάτων στην αλήθεια, στη διαφάνεια και στη δικαιοσύνη.
Στηρίζουμε τη συγκέντρωση που καλεί η Πρωτοβουλία Πολιτών ΟΞΥΓΟΝΟ την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 6:30 μ.μ., στην Πλατεία Αγοράς στα Χανιά, ως μέρος του πανελλαδικού καλέσματος για αλληλεγγύη στους απεργούς πείνας.
Η άρνηση του Εισαγγελέα να εγκρίνει το αίτημα για εκταφή των παιδιών-θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών αποτελεί προσβολή στη μνήμη τους και στέρηση του δικαιώματος των οικογενειών – αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας – στην απόδοση της αλήθειας.
Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να παραμένει κλειδωμένη στα συρτάρια. Οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι οικογένειες, ολόκληρη η κοινωνία απαιτούμε:
• Αλήθεια
• Διαφάνεια
• Δικαιοσύνη
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τα σωματεία, τη νεολαία και τον λαό των Χανίων να συμμετέχουν μαζικά στη συγκέντρωση.
Να ενώσουμε τη φωνή μας με όσους αγωνίζονται για το δίκιο και τη μνήμη των θυμάτων.
Δεν ξεχνάμε – Δεν σιωπούμε – Διεκδικούμε Δικαιοσύνη!»

