Στήριξη στον πρόεδρο του ΕΝΕΔΕΠ από το Σωματείο Επισιτισμού Χανίων

Την στήριξή του στον πρόεδρο του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ εκφράσει μέσω ανακοίνωσης το Σωματείο Επισιτισμού Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «Το ΔΣ του Συνδικάτου τροφίμων και ποτών στηρίζει τον πρόεδρο του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ και του εργατικού κέντρου Πειραιά, Μπεκρή που σέρνεται στα δικαστήρια, επειδή εξέφρασε με τον πιο έμπρακτο τρόπο, την αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη.

Το 2024 το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ με τη στήριξη κι άλλων σωματείων και φορέων και τη συμπαράσταση του λαού εμπόδισε στις προβλήτες του Πειραιά τη φόρτωση container με εκατοντάδες σφαίρες που προοριζόταν για το Ισραήλ. Οι εργαζόμενοι κατάφεραν να αποτρέψουν στην πράξη να γίνουν θύτες στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, εφόσον είχε ήδη ξεσπάσει το αιματοκύλισμα της Παλαιστίνης από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

Το μπλοκάρισμα του πολεμικού υλικού μας έκανε να νιώσουμε περηφάνια, έδειξε για μία ακόμα φορά τη δύναμη που έχει η εργατική – λαϊκή πάλη ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται σε όλο τον κόσμο.

Απαιτούμε:

• Να σταματήσει κάθε δίωξη ενάντια στον πρόεδρο του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Να μπει η υπόθεση στο αρχείο.

• Να καταργηθεί το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο και να σταματήσει κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης και της διεθνιστικής αλληλεγγύης»