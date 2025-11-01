Στήριξη στον λιμενάρχη Χανίων

Τη στήριξή της στον λιμενάρχη Χανίων εκφράζει μέσω σχετικής ανακοίνωσης η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Χανίων, η οποία καταδικάζει την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κικίλια να απομακρύνει τον Λιμενάρχη Χανίων κ. Γιαννουλάκη Νεκτάριο απο τα καθήκοντά του.

Όπως αναφέρει:

«Η απόφαση αυτή, που ελήφθη ενώ έχει αποδειχθεί ότι έχει προηγηθεί όλη η προβλεπόμενη διαδικασία για το περιστατικό που πραγματοποιήθηκε στο δρομολόγιο Αθήνα -Χανιά και χωρίς να τεκμηριώνονται και να υπάρχουν λόγοι υπηρεσιακής αμέλειας, αποτελεί πράξη αυθαίρετη και πολιτικά καθοδηγούμενη. Πλήττει το κύρος των θεσμών και απαξιώνει τον κόπο και την προσφορά ενός αξιόλογου στελέχους του Λιμενικού Σώματος, που έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών με συνέπεια, ήθος και αποτελεσματικότητα,και πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια που έχει σηκώσει στις πλάτες του ο ίδιος και οι συνάδελφοι του στο Λιμενικό σώμα του μεταναστευτικού.Η κυβέρνηση οφείλει να θυμάται ότι οι θεσμοί δεν είναι προσωπικά της εργαλεία, και ότι η Δικαιοσύνη και η διοικητική τάξη δεν μπορούν να λειτουργούν με κριτήρια επικοινωνιακών εντυπώσεων ή πολιτικών σκοπιμοτήτων.

Εκφράζουμε την πλήρη στήριξή μας προς τον κ. Γιαννουλάκη και καλούμε το Υπουργείο Ναυτιλίας να επανεξετάσει άμεσα την άδικη αυτή απόφαση, αποκαθιστώντας το κύρος και την αξιοπρέπεια ενός δημόσιου λειτουργού που τίμησε και τιμά την υπηρεσία του και τα Χανιά».