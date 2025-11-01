menu
21.1 C
Chania
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Στήριξη στον λιμενάρχη Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τη στήριξή της στον λιμενάρχη Χανίων εκφράζει μέσω σχετικής ανακοίνωσης η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Χανίων, η οποία καταδικάζει την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κικίλια να απομακρύνει τον Λιμενάρχη Χανίων κ. Γιαννουλάκη Νεκτάριο απο τα καθήκοντά του.

Όπως αναφέρει:

«Η απόφαση αυτή, που ελήφθη ενώ έχει αποδειχθεί ότι έχει προηγηθεί όλη η προβλεπόμενη διαδικασία για το περιστατικό που πραγματοποιήθηκε στο δρομολόγιο Αθήνα -Χανιά και χωρίς να τεκμηριώνονται και να υπάρχουν λόγοι υπηρεσιακής αμέλειας, αποτελεί πράξη αυθαίρετη και πολιτικά καθοδηγούμενη. Πλήττει το κύρος των θεσμών και απαξιώνει τον κόπο και την προσφορά ενός αξιόλογου στελέχους του Λιμενικού Σώματος, που έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών με συνέπεια, ήθος και αποτελεσματικότητα,και πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια που έχει σηκώσει στις πλάτες του ο ίδιος και οι συνάδελφοι του στο Λιμενικό σώμα του μεταναστευτικού.Η κυβέρνηση οφείλει να θυμάται ότι οι θεσμοί δεν είναι προσωπικά της εργαλεία, και ότι η Δικαιοσύνη και η διοικητική τάξη δεν μπορούν να λειτουργούν με κριτήρια επικοινωνιακών εντυπώσεων ή πολιτικών σκοπιμοτήτων.
Εκφράζουμε την πλήρη στήριξή μας προς τον κ. Γιαννουλάκη και καλούμε το Υπουργείο Ναυτιλίας να επανεξετάσει άμεσα την άδικη αυτή απόφαση, αποκαθιστώντας το κύρος και την αξιοπρέπεια ενός δημόσιου λειτουργού που τίμησε και τιμά την υπηρεσία του και τα Χανιά».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum