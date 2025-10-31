Στήριξη στο σωματείο οικοδόμων

Τη στήριξή της στο σωματείο οικοδόμων νομού Χανίων εκφράζει μέσω σχετικής ανακοίνωσης η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Χανίων.

Όπως αναφέρει:

Καταδικάζει την απρόκλητη προσπάθεια της αστυνομίας να φοβίσει τους συναδέλφους μας ελέγχοντας το μητρώο του σωματείου τους.

Οι συνταξιούχοι έχουν παρόμοιο περιστατικό όταν τον προηγούμενο χρόνο δικάστηκε ο πρόεδρος των συνταξιούχων της Πάτρας με τριετή αναστολή επειδή συμμετείχε σε συγκέντρωση διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματα συνταξιούχων και εργαζομένων.

Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι να οργανώνονται στα σωματεία τους ώστε όλοι μαζί να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Να εναντιωθούν στο κράτος και στα αφεντικά που προσπαθούμε να βάλουν χέρι στα δικαιώματα τους.

Δηλώνουμε στο κράτος και στους μηχανισμούς του να αφήσουν τα σωματεία ήσυχα. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει».