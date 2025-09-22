menu
20.4 C
Chania
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Στήριξη στην Εσθονία από 40 χώρες-μέλη του ΟΗΕ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, εκ μέρους 40 χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών η Ελλάδα και η Κύπρος, κατήγγειλε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία οπλισμένα ρωσικά MiG-31 στις 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα αεροσκάφη, ανέφερε, παρέμειναν για 12 λεπτά στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, διείσδυσαν περίπου 100 χιλιόμετρα εντός της εσθονικής επικράτειας και έφθασαν σε απόσταση αναπνοής από το Ταλίν. Ήταν η τέταρτη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία μέσα στο έτος.

Στη δήλωση τονίστηκε ότι η ενέργεια αυτή δεν αφορά μόνο την Εσθονία, αλλά τη διεθνή κοινότητα συνολικά, καθώς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο ρωσικών προκλήσεων εναντίον γειτονικών χωρών, όπως έδειξαν οι πρόσφατες παραβιάσεις της Πολωνίας και της Ρουμανίας, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη εισβολή στην Ουκρανία.

Οι χώρες που υπέγραψαν τη δήλωση χαρακτήρισαν την κίνηση της Μόσχας «επικίνδυνη κλιμάκωση», παραβίαση του διεθνούς δικαίου και «προσβλητική» απέναντι στις διεθνείς προσπάθειες τερματισμού του πολέμου και αποκατάστασης της ειρήνης. Χαιρέτισαν, επίσης, την άμεση ανταπόκριση της Νότιας Κορέας, προεδρεύουσας του ΣΑ, στο αίτημα της Εσθονίας για κατεπείγουσα συνεδρίαση.

Κλείνοντας, κάλεσαν τη Ρωσία να τερματίσει άμεσα τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, να σταματήσει κάθε πρόκληση κατά των γειτόνων της και να σεβαστεί τις θεμελιώδεις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ειρηνικής επίλυσης διαφορών, επισημαίνοντας ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό όταν τέτοιες παραβιάσεις προέρχονται από Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum