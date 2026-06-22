Στήριξη στην απεργία ξενοδοχοϋπαλλήλων από το Εργατικό Κέντρο Χανίων

Σε συγκέντρωση έξω από τη Διεύθυνση Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Χανίων προχωρούν την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 10 το πρωί ξενοδοχουπάλληλοι και γενικότερα εργαζόμενοι στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, στους οποίους το Εργατικό Κέντρο Χανίων εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του και καλεί όλο τον κόσμο της εργασίας να σταθεί στο πλευρό τους.

Με ανακοίνωσή του στηρίζει «ανεπιφύλακτα την Πανελλαδική Κλαδική Απεργία που κήρυξε η ΠΟΕΕΤ για την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026».

Σημειώνει ότι «οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση αποτελούν τη ραχοκοκαλιά μιας οικονομίας που στηρίζεται καθημερινά στους ώμους τους. Εργάζονται σκληρά, σε εξαντλητικά ωράρια, συχνά χωρίς τις αμοιβές, τις ασφαλιστικές εισφορές και τα εργασιακά δικαιώματα που τους ανήκουν. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Τα αιτήματα που φέρνουν στη συγκέντρωση της 24ης Ιουνίου -για επέκταση του ταμείου ανεργίας, κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας, αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ και πραγματικούς ελέγχους στους χώρους εργασίας- δεν είναι προνόμια. Είναι αυτονόητα δικαιώματα που αρνούνται να τους δοθούν».

Καλεί «τους εργαζόμενους της περιοχής μας, τους συνδικαλιστές, τους πολίτες που σέβονται την εργασία να δώσουν δυναμικό παρόν στη συγκέντρωση την Τετάρτη στις 10 π.μ. έξω από τη ΔΥΠΑ Χανίων».

Ταυτόχρονα, το Εργατικό Κέντρο Χανίων «εκφράζει την αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους της Ένωσης Οικοδόμων και του Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών και στην κινητοποίησή τους την ίδια ημέρα, 24 Ιουνίου. Οι αγώνες τους είναι αγώνες όλης της εργατικής τάξης. Τους στηρίζουμε και τους καλούμε να συνεχίσουν δυναμικά τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους».