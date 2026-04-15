Στήριξη εργαζομένων ΕΣΠΑ – Μονιμοποίηση τους ζητά το δημοτικό συμβούλιο Χανίων

Ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Χανίων ενέκρινε το ψήφισμα του “Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Χανίων με το οποίο ζητείται η μονιμοποίηση των συναδέλφων τους που απασχολούνται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ στις ευαίσθητες κοινωνικές δομές των Δήμων (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ).

Στο ψήφισμα τονίζεται ότι: ¨” Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, παρά το γεγονός ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες επί σειρά ετών, παραμένουν σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας με συνεχείς ανανεώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Η προσφορά τους είναι αναντικατάστατη, καθώς διαθέτουν την εξειδίκευση και την πολύχρονη εμπειρία που απαιτείται για τη φροντίδα παιδιών και ατόμων με αναπηρία, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των κοινωνικών μας υπηρεσιών.”

Με το ψήφισμα γίνεται λόγος για :

1. Την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων ΕΣΠΑ σε συμβάσεις Αορίστου Χρόνου, καθώς καλύπτουν κρίσιμα κενά στις υποστελεχωμένες δομές των ΟΤΑ.

2. Την παραμονή όλων των εργαζομένων στις θέσεις τους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς τους δημότες.

3. Την πλήρη χρηματοδότηση των δομών αυτών από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να μην εξαρτάται η λειτουργία τους αποκλειστικά από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η απομάκρυνση του έμπειρου αυτού προσωπικού θα σήμαινε την κατάρρευση των Παιδικών Σταθμών και των ΚΔΑΠ, αφήνοντας εκατοντάδες οικογένειες του Νομού μας χωρίς την απαραίτητη στήριξη.”

Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ τους ψηφίσματος, με το κ. Χ. Λουτσέτη να σημειώνει πως πάγια θέση της παράταξης της “Λαϊκής Συσπείρωσης” είναι αυτές οι θέσεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικές να μην βασίζονται στα Ευρωπαϊκά προγράμματα που είναι συγκεκριμένου χρόνου.