Στήριγµα τα Συσσίτια της Σπλάντζιας για συμπολίτες μας

Κοντά στο συνάνθρωπο και τις ηµέρες του Πάσχα τα “Κοινωνικά Συσσίτια Σπλάντζιας”, που πέρα από τη καθηµερινή µερίδα φαγητού ετοίµασαν χθες 150 τσάντες µε είδη πρώτης ανάγκης που θα µοιραστούν σε αντίστοιχες οικογένειες το πρωί του Μ. Σαββάτου.

Χθες το πρωί ο χώρος των “Συσσιτίων” έφερνε σε “πολύβουο µελίσσι” καθώς οι εθελοντές ετοίµαζαν τις τσάντες, ενώ παράλληλα γίνονταν η παραλαβή τροφίµων που προσφέρονταν ή αγοράζονταν.

«Για άλλη µια φορά οι τσάντες µας είναι πλούσιες µε πολλά τρόφιµα παρότι φέτος δεν είχαµε πολλές προσφορές. Ήταν λίγες οι προσφορές δυστυχώς, καθώς κάποιοι επαγγελµατίες µας θυµήθηκαν κάποιοι άλλοι µας ξέχασαν τελείως. Ευτυχώς είχαµε “στοκ” τροφίµων από τα Χριστούγεννα και φροντίσαµε να γεµίσουµε τις τσάντες» δήλωσε στα “Χ.ν.” η κ. Mαρία Καπετανάκη, αντιπρόεδρος των “Συσσιτίων”. Κάθε τσάντα περιείχε:∆ύο πακέτα µακαρόνια, δύο πακέτα κριθαράκι, ρύζι, φακές, φάβα, ρεβίθια, γάλα, τοµατάδα, δύο πακέτα αλεύρι,λάδι, κουλουράκια, παξιµάδια, και κρέας.

«Είναι πολύ σηµαντική η στήριξη και η βοήθεια των εθελοντών µας γιατί τους έχουµε ανάγκη για την προετοιµασία των τσαντών και το µοίρασµα του φαγητού γιατί έχουµε και 180 σιτιζόµενους αυτήν την εποχή. Παράλληλα στηρίζουµε και άλλες δοµές όπως τον Σύλλογο Μικρασιατών, σύλλογο σε χωριό του Αποκόρωνα, τη λέσχη Νοηµατικής Γλώσσας µε τσάντες» τόνισε η κ. Καπετανάκη.

Η ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Κατά το χρόνο παραµονής της στα “Συσσίτια” έφτασαν µέλη της “Ένωσης Αποστράτων Αξιωµατικών Πολεµικής Αεροπορίας, παράρτηµα Χανίων- Ρεθύµνης” που έφεραν κρέας, ρύζι και άλλα όσπρια που αγοράστηκαν µε προσφορές των µελών της. Το παρών έδωσαν εκ µέρους της Ένωσης οι κ. Μάρκος Γαλανάκης, Στράτος Λουφαρδάκης, Χρήστος Μαλανδράκης. «Συµµετέχουµε σταθερά και έµπρακτα στην ενίσχυση δοµών του τόπου µας που έχουν ως αποστολή την στήριξη ευάλωτων και φτωχών κοινωνικών οµάδων. Βρεθήκαµε στη Σπλάντζια για να παραδώσουµε µε ιδιαίτερη χαρά είδη πρώτης ανάγκης που µας ζητήθηκαν ως µια µικρή ένδειξη αγάπης και αλληλεγγύης. Θέλουµε να ευχαριστήσουµε θερµά όλους τους συναδέλφους που συµµετείχαν στον έρανο αγάπης για να πάρουµε αυτά τα πράγµατα και να συµβάλουµε να έχουν κάποιοι συνάνθρωποι µας ένα πιάτο φαγητό αυτές τις άγιες ηµέρες. Ευχόµαστε η προσφορά αυτή να αποτελέσει ένα στήριγµα για όσους το έχουν ανάγκη και να µας θυµίζει τη δύναµη της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς» δήλωσε στα “Χ.ν.” ο πρόεδρος της Ένωσης, αντισµήναρχος ε.α. κ. Μ. Γαλανάκης. Τα µέλη µας ενηµέρωσαν πως η ένωση τους βρίσκεται δίπλα και σε άλλες δοµές, όπως τα Συσσίτια της εκκλησίας, το ΚΗΦΑΠ “Μεγάλοχαρη”, ο “Ορίζοντας”, η ΕΛΕΠΑΠ, οι σεισµοπαθείς στο Αρκαλοχώρι, οι πληγέντες από τις τις πληµµύρες στην Θεσσαλία, δοµές στο γειτονικό Ρέθυµνο.

«Είναι η 4η χρονιά που µας προσφέρουν είδη και θέλω πραγµατικά να τους ευχαριστήσω για την πολύ σηµαντική τους βοήθεια. Η αλληλεγγύη είναι το µότο των “Συσσιτίων”, αλληλεγγύη σε όλους, ανεξάρτητα το ποιοι και από που είναι» ανέφερε η κ. Καπετανάκη.