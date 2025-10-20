Στην υπηρεσία του ΕΚΑΒ άλλοι 158 διασώστες

Ορκίστηκαν σήμερα οι 158 επιτυχόντες της προκήρυξης 5Κ/2023 ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Η δουλειά του διασώστη είναι ίσως μια από τις πιο δύσκολες δουλειές που μπορεί να έχει κάποιος σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο υπουργός Υγείας συγχαίροντας όσους διασώστες ορκίστηκαν σήμερα.

«Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να γίνεσαι διασώστης του ΕΚΑΒ. Θέλω να σας διαβεβαιώσω εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας ότι δεν υπάρχει τίποτα που περνάει από το χέρι μας και δεν κάνουμε για να ενισχύσουμε το ΕΚΑΒ το οποίο πιστεύουμε απολύτως, εμπιστευόμαστε απολύτως και είμαι υπερήφανος γιατί επί της θητείας μας έχουν γίνει ήδη αρκετά πράγματα, όπως η σημερινή ορκωμοσία 158 νέων διασωστών. Με τον κύριο πρόεδρο, έχουμε ήδη ξεκινήσει μια σειρά μέτρων με στόχο την αναβάθμιση του ΕΚΑΒ τόσο για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό όσο και για την οργανωτική του διάρθρωση, διότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει και ο οργανισμός αυτός να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα», ανέφερε ο Άδ.Γεωργιάδης και κατέληξε εκφράζοντας την πεποίθηση του ότι έως το επόμενο καλοκαίρι το ΕΚΑΒ θα έχει μια καλύτερη εικόνα.

Παρών στην εκδήλωση ήταν ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, ο διοικητής του ΕΚΑΒ Γεώργιος Χαραλάμπους και ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε από την πλευρά του: «Σήμερα το ΕΚΑΒ ενισχύεται. Εκσυγχρονίζεται και αλλάζει. Ενδυναμώνεται με καταρτισμένο προσωπικό. Υλοποιεί ένα ευρύτατο εξοπλιστικό πρόγραμμα ενίσχυσης του στόλου του και υιοθετεί και εφαρμόζει, πλέον, τα πιο σύγχρονα πρωτόκολλα εκπαίδευσης. Για το Υπουργείο Υγείας το ΕΚΑΒ αποτελεί προτεραιότητα. Επειδή είναι ένας ισχυρός πυλώνας κοινωνικής συνοχής, μιας Πολιτείας που ξέρει και μπορεί να στέκεται στο πλευρό του πολίτη της την κρίσιμη στιγμή».

Η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη επισήμανε πως «τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε προκηρύξει 538 θέσεις μόνιμου προσωπικού, μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες έχουν ενταχθεί στην οικογένεια του ΕΚΑΒ 426 άτομα επικουρικό προσωπικό εκ των οποίων οι 329 είναι πληρώματα ασθενοφόρων» και προσέθεσε: «Και συνεχίζουμε την προσπάθεια αυτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι κενά δεν συνεχίζουν να υπάρχουν και ότι δεν υπάρχουν τομείς που έχουν μεγάλες ελλείψεις και τη στιγμή αυτή που μιλάμε. Εντός του μήνα θα βγει μία απόφαση για επιπλέον επικουρικό προσωπικό σε όλους τους τομείς που έχουν ανάγκη και που υπάρχουν ενδιαφερόμενοι στη λίστα των επικουρικών».

Ο διοικητής του ΕΚΑΒ Γεώργιος Χαραλάμπους έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. «Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια το ΕΚΑΒ αποκτά και πάλι νέο αίμα, νέα δύναμη, νέα πνοή. 158 διασώστες εντάσσονται σήμερα και επίσημα στην οικογένειά μας, στην οικογένεια εκείνων που βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή, εκεί που δοκιμάζεται η ανθρώπινη αντοχή, η ψυχραιμία και το ήθος».

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος αναφέρθηκε στον διασώστη του ΕΚΑΒ που έχασε τη ζωή του λέγοντας:

«Σήμερα είναι δύσκολες οι στιγμές. Γιατί δυστυχώς η οικογένεια του ΕΚΑΒ έχασε ένα συνάδελφο εν ώρα υπηρεσίας. Οι διασώστες δίνουνε καθημερινή μάχη κάτω από αντίξοες συνθήκες. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Θα έχετε και ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές στον εργασιακό σας βίο. Θα σώζετε ανθρώπους και θα πηγαίνετε σπίτι και θα λέτε ”έσωσα έναν άνθρωπο”, αλλά θα χάνονται και άνθρωποι κατά τη διάρκεια της διάσωσης αυτής και θα πηγαίνετε σπίτι με ανάμεικτα συναισθήματα. Άρα, καλή δύναμη στο έργο σας. Εύχομαι σε όλους υγεία πάνω απ’ όλα και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του συνάδελφου. Θα τον θυμόμαστε για πάντα».