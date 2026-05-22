Στην Τεχεράνη μεταβαίνει ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού

Ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ο Ασίμ Μουνίρ, είναι καθ’ οδόν για την Τεχεράνη, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, στις 8 Απριλίου, έπειτα από έναν μήνα πολέμου, έχει γίνει μόνο ένας γύρος διαπραγματεύσεων –και αυτός απέβη άκαρπος– στις 11 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ.

Έκτοτε, οι συζητήσεις συνεχίζονται στα παρασκήνια. Την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα ότι η επίσκεψη του Μουνίρ στην Τεχεράνη θα δώσει «ώθηση» στις διαπραγματεύσεις. Στις αρχές της εβδομάδας βρέθηκε στο Ιράν και ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν.