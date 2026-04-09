Στην ταυτοποίηση των στοιχείων «κολλάει» το Fuel Pass, τα ΚΕΠ καλούνται να λύσουν το πρόβλημα – Ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Μετ’ εμποδίων συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους του Fuel Pass, λόγω των προβλημάτων στη λειτουργία της πλατφόρμας, τα οποία αφορούν κυρίως στην ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων των πολιτών, με αποτέλεσμα να καταλήγουν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), προκειμένου να βρουν …άκρη.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, η ταυτοποίηση μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της επιδότησης. Το σύστημα, που ενεργοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στοχεύει στη διασταύρωση των στοιχείων των δικαιούχων και στον περιορισμό φαινομένων λήψης παράνομων ενισχύσεων που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν.

Πρακτικά όμως υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν ολοκληρώνεται η αποστολή του απαραίτητου κωδικού επιβεβαίωσης προς τους χρήστες. Η ταυτοποίηση «κολλάει» και η πλατφόρμα κατευθύνει τους πολίτες στα ΚΕΠ για φυσική επιβεβαίωση των στοιχείων τους. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αυξημένη προσέλευση στα ΚΕΠ σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες πολίτες να επιχειρούν να επιλύσουν επιτόπου το ζήτημα, προκειμένου να μην καθυστερήσει περαιτέρω η υποβολή της αίτησής τους.

Τεχνικές δυσλειτουργίες είχαν καταγραφεί από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, όταν το σύστημα κατέρρευσε λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας. Παρά τις προσπάθειες αποσυμφόρησης με την ενεργοποίηση νέου μοντέλου υποβολής αιτήσεων με βάση τον λήγοντα Αριθμό Φορολογικού Μητρώου των δικαιούχων η εικόνα παραμένει προβληματική με τους χρήστες να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στις 800.000 οι αιτήσεις

Σε σύνολο περίπου 3 εκατομμυρίων δικαιούχων, μέχρι πριν λίγες ώρες οι αιτήσεις μόλις ξεπέρασαν τις 800.000.

Όσοι υπέβαλαν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα έχουν ήδη λάβει την επιδότηση, ενώ σήμερα Μεγάλη Πέμπτη πρόσβαση στην πλατφόρμα έχουν οι δικαιούχοι με Α.Φ.Μ. που λήγει σε 8, 9 και 0. Από τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, η πλατφόρμα του Fuel Pass θα ανοίξει για το σύνολο των πολιτών και θα παραμείνει διαθέσιμη έως και το τέλος του μήνα.

Η πίστωση πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την έγκριση της αίτησης.

Αίτηση για τη χορήγηση του Fuel Pass, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Προϋπόθεση είναι το οικογενειακό εισόδημα που είχαν δηλώσει για το 2024 να είναι έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 35.000 για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης. Τα ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού. Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο του δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Σε ό,τι αφορά τα ποσά της ενίσχυσης, αυτά κυμαίνονται από 25 έως 60 ευρώ για το δίμηνο Απριλίου–Μαΐου, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

