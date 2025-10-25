Στην “πρώτη γραμμή” οι φοιτητές στην Παγκρήτια διαδήλωση

Οι φοιτητικοί σύλλογοι της Κρήτης απευθύνουν κάλεσμα για την παγκρήτια διαδήλωση που θα γίνει στις 30 του Οκτώβρη στα Χανιά, στην πλατεία αγοράς στις 18:30, ενάντια όπως επισημαίνουν “στην στοχοποίηση του ελεύθερου φοιτητικού συνδικαλισμού στο Πολυτεχνείο Κρήτης”.

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ήδη από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, έχει προβεί σε μία επίθεση τεράστιου βεληνεκούς προς τα δημόσια πανεπιστήμια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το πρωτοφανές κρεσέντο καταστολής που διαδραματίζεται στο ΕΜΠ. Ο πρύτανης Χατζηγεωργίου, δίνει το πράσινο φως να εισβάλουν αστυνομικές δυνάμεις στο Κάτω Πολυτεχνείο, συλλαμβάνοντας φοιτητές και καταπατώντας απόφαση Φοιτητικού Συλλόγου, ενώ ταυτόχρονα καλεί σε απολογία τον κοσμήτορα των Μεταλλειολόγων, με την κατηγορία πως δεν στράφηκε εναντίων των φοιτητών του.

Στα Χανιά βλέπουμε να ξεδιπλώνεται μία ολόκληρη πολιτική σκευωρία σε βάρος της φοιτητιώσας νεολαίας, μέσα από την επέμβαση και καθοδήγηση των μηχανισμών της κυβέρνησης. Καταγγέλλουμε σε κάθε τόνο την πρωτοφανή στημένη δίωξη σε βάρος εκλεγμένων συνδικαλιστών στα Διοικητικά Συμβούλια Φοιτητικών Συλλόγων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι 8 φοιτητές αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις μετά από μηνύσεις που τους έκαναν οι ΔΑΠίτες, μέσα από ψευδείς και κατασκευασμένες μαρτυρίες που κατεύθυνε ο μηχανισμός της κυβερνητικής παράταξης ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, στελέχη της ΟΝΝΕΔ και τοπικοί παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ακριβώς έκανε το σπουδαστικό της ασφάλειας την περίοδο της Χούντας των Συνταγματαρχών! Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ έστησε οργανωμένο σχέδιο στοχοποίησης εκλεγμένων συνδικαλιστών, και αφού τους επιτέθηκαν, τους κατέδωσαν σε ΕΔΕ και υπερψήφισαν σε όργανο διοίκησης στο ΗΜΜΥ την εκκίνηση πειθαρχικών και την διαγραφή συμφοιτητών τους από την σχολή. Είναι οι ίδιοι που δεν θα διστάσουν να στελεχώσουν το Πειθαρχικό Συμβούλιο, για να γίνουν καταδότες.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης, με σκοπό να πλαγιοκοπηθούν οι αγώνες των φοιτητών για υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου και να επιβληθεί σιγή ιχθύος στο Πολυτεχνείο αλλά και συνολικά στην πόλη των Χανίων. Πατώντας πάνω στον ψηφισμένο νόμο Ζαχαράκη, που θεσπίζει ειδικό ποινικό δίκαιο, πειθαρχικές διώξεις και βαριές ποινές με αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας, αντιδραστικές διοικήσεις επιχειρούν να εκκινήσουν φοιτητοδικεία, διαρρηγνύοντας τους δημοκρατικούς θεσμούς των πανεπιστημίων μας. Πρωτοστάτης στην συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ο κοσμήτορας της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γ. Καρυστινός.

Όλα αυτά έρχονται σε μία περίοδο που Νέα Δημοκρατία εξαπολύει μία άνευ προηγουμένου επίθεση στα δημόσια πανεπιστήμια. Η ίδρυση των πρώτων ιδιωτικών “πανεπιστημίων” προμηνύει την διάλυση του άρθρου 16 του Συντάγματος, την αχρήστευση των πτυχίων μας και την κατεδάφιση της προοπτικής μας, καταδικάζοντας μας στην ανειδίκευτη εργασία. Παράλληλα, δρομολογείται πανελλαδικά η διαγραφή 290.000 φοιτητών, ενώ στο Πολυτεχνείο Κρήτης σχεδόν το 40% των εγγεγραμμένων φοιτητών του Ιδρύματος ξεπερνά το 8ο έτος και κινδυνεύει να διαγραφεί. Η διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης και η προώθηση των ιδιωτικών κολλεγίων, για να τα κονομήσει ο Μητσοτάκης και οι φίλου του, περνάει μέσα από την δυσφήμιση των Ιδρυμάτων μας και την προβολή τους ως «κέντρα ανομίας».

Στήνονται τεχνητές εντάσεις στοχοποιώντας συνδικαλιστές φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και αντιπρυτάνεις, αλλά και τον ίδιο τον Πρύτανη, με την μηνυτήρια αναφορά που του ασκήθηκε για παράβαση καθήκοντος. Το Πολυτεχνείο Κρήτης καθόλου τυχαία δεν έχει επιλεγεί ως το Ίδρυμα που θα αποτελέσει βορρά στα σχέδια της κυβέρνησης, αφού κέντρα εντός και εκτός αυτού συνδέονται με την Νέα Δημοκρατία, όπως είναι ο καθηγητής Βασίλης Διγαλάκης, που στο παρελθόν αποτέλεσε βουλευτής και Υφυπουργός Παιδείας με την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση μας φοβάται! Τρέμει τις αντιδράσεις μας και τους αγώνες μας, γιατί διαχρονικά έχουν αποτελέσει αγκάθι στην υλοποίηση των σχεδίων της. Για αυτό προχωράει τώρα σε αυταρχικές τομές που σκοπό έχουν να μετασχηματίσουν τον χάρτη της εκπαίδευσης και να επιβάλουν σιγή ιχθύος μέσα στις σχολές μας. Οι φοιτητές θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα, κόντρα στην κατάλυση της ελευθερίας και των δημοκρατικών θεσμών μέσα στα ιδρύματα μας. Στην μάχη για υπεράσπιση των δημόσιων πανεπιστήμιων, θα βγούμε νικητές!

Καλούμε σε Παγκρήτια Διαδήλωση στα Χανιά ενάντια στην στοχοποίηση του ελεύθερου φοιτητικού συνδικαλισμού στο Πολυτεχνείο Κρήτης! Να μην γίνει το ίδρυμα βορρά στα σχέδια της Κυβέρνησης!

Όλοι στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς, την Πέμπτη 30/10/25 στις 18.30!».