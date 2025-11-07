Στην Παλαιόχωρα το Π.Γ.Υ. Ηρακλής του Πολεμικού Ναυτικού

Αγκυροβολημένο στην Παλαιόχωρα το μεσημέρι της Παρασκευής το ΠΓΥ ΗΡΑΚΛΗΣ του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Αποστολή του ΠΓΥ ΗΡΑΚΛΗΣ είναι η εφοδιαστική υποστήριξη των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, κυρίως Φρεγατών (Φ/Γ), Πυραυλακάτων (ΤΠΚ), Κανονιοφόρων (Κ/Φ) και Σκαφών Ανορθόδοξου Πολέμου (ΣΑΠ), με ό,τι απαιτείται – καύσιμα, λιπαντικά, πόσιμο νερό, ανταλλακτικά, και έτερα αναλώσιμα υλικά – ώστε να μπορούν να επιχειρούν μακριά από τις βάσεις ξηράς.

Το ΠΓΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ναυπηγήθηκε το 2002 στα ναυπηγεία SOVIKNES VERFT AS, στο Sovik της Νορβηγίας. Από το 2002 έως το 2018, με την ονομασία M/V HIGHLAND NAVIGATOR/VICTOR, είχε ως αποστολή την υποστήριξη των πλατφορμών εξόρυξης πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα μέσω της μεταφοράς εφοδίων, συσκευών και προσωπικού.

Από το Πολεμικό Ναυτικό παρελήφθη την 28-04-2020 κατόπιν δωρεάς του κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη.

Πρόκειται για πλοίο τύπου Offshore Supply Vessel, AMS, ACCU, DPS-2, το οποίο υπάγεται στη Διοίκηση Φρεγατών.

Ο θυρεός του ΠΓΥ ΗΡΑΚΛΗΣ αναπαριστά στο πάνω μέρος του τον Ηρακλή, τον μεγαλύτερο μυθικό ήρωα της Ελληνικής μυθολογίας, ο οποίος φοράει μανδύα καθώς και το κεφάλι του λιονταριού της Νεμέας το οποίο και σκότωσε. Μια αμφίεση που υποδηλώνει τις υπερφυσικές δυνάμεις που κατείχε ο Ηρακλής. Στο κάτω μέρος του οικόσημου φαίνεται ελληνική τριήρης. Η ελληνική τριήρης ήταν ένα αρχαίο πολεμικό πλοίο που χρησιμοποιήθηκε από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό σε ναυμαχίες.