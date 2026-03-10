menu
Στην Ολομέλεια σήμερα η συζήτηση του πορίσματος της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Υπόψιν της ολομέλειας της Βουλής τίθεται, σήμερα, το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο έλεγχος του συνόλου του αποδεικτικού υλικού κατέδειξε αφενός ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους κ. Βορίδη και Αυγενάκη και αφετέρου ότι το πρόβλημα με τις αγροτικές αποζημιώσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό και διακομματικό, είχε τονίσει ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μ. Λαζαρίδης μετά την υπερψήφιση της πρότασης του πορίσματος της ΝΔ, την περασμένη εβδομάδα.

Το υπό συζήτηση ψηφισθέν πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής περιλαμβάνει και τις γνώμες των κομμάτων της αντιπολίτευσης κοινή συνισταμένη των οποίων ήταν η ύπαρξη πολιτικών ευθυνών της παρούσας κυβέρνησης.

Η εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μ. Αποστολάκη είχε πει ότι η εξεταστική εξελίχθηκε σε “πλυντήριο ευθυνών” αντί για μέσο διαλεύκανσης. Ο αγορητής του ΚΚΕ, Ν. Καραθανασόπουλος είχε σημειώσει ότι επιδίωξη της κυβέρνησης ήταν η πάση θυσία συγκάλυψη και προστασία του κομματικού μηχανισμού. Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, καθώς προέκυψαν βαρύτατες ευθύνες στους κκ Βορίδη και Αυγενάκη πρότειναν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Τη συνέχιση των εργασιών της επιτροπής, σύσταση προανακριτικής και πλήρη διερεύνηση είχε προτείνει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζ. Κωνσταντοπούλου.

Η σημερινή συζήτηση θα διεξαχθεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 137 του Κανονισμού της Βουλής, δηλαδή με τη διαδικασία γενίκευσης της συζήτησης για τις επερωτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η εξεταστική επιτροπή συνεδρίασε 49 φορές από τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2026, δλδ για πεντέμισι μήνες. Εξέτασε 76 μάρτυρες σε πολύωρες συνεδριάσεις, διάρκειας περίπου 350 ωρών συνολικά. Επίσης, παρήγαγε πρακτικά συνεδριάσεων, που αριθμούν περί τις 19.000 σελίδες.

