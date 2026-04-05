Στην ΜΕΘ ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βουκουρεστίου έδωσε στην δημοσιότητα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το ιατρικό ανακοινωθέν, σχετικά με την επιδείνωση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου, πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν. Ο πατέρας Λουτσέσκου, νοσηλεύεται πλέον στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ το σχετικό ανακοινωθέν, έχει ως εξής:

«Το απόγευμα του Σαββάτου, ο ασθενής παρουσίασε σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες, που αντιμετωπίσθηκαν άμεσα από την ομάδα του καρδιολογικού τμήματος. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, οι αρρυθμίες επιδεινώθηκαν και ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται πλέον στη θεραπεία και απαιτήθηκε η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Για ο,τιδήποτε νέοτερο θα επανέλθουμε, αλλά προς το παρόν απευθύνουμε έκκληση σε όλους, να σεβασθούν την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια κάθε ασθενούς».