Στην Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα για την Άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ

Στην Κύπρο θα βρίσκεται στις 23 και 24 Απριλίου η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα για να παραβρεθεί στην Άτυπη Σύνοδο των αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία φιλοξενείται από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της Άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πρόεδρος Μέτσολα θα προβεί σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία την Παρασκευή περίπου στις 08:45 (τοπική ώρα), οι οποίες θα μεταδοθούν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων (EBS).

Κατά την έναρξη της Άτυπης Συνόδου, στις 09:00 (τοπική ώρα), η πρόεδρος Μέτσολα θα έχει ανταλλαγή απόψεων με τους αρχηγούς κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρέμβασή της θα παρουσιάσει τις θέσεις και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

«Ανυπομονώ για την επίσκεψή μου στην Κύπρο και για τη συμμετοχή μου στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που φιλοξενείται από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια σημαντική χρονική στιγμή, με παγκόσμια αστάθεια, αυξανόμενες τιμές ενέργειας και ενόψει των επερχόμενων διαπραγματεύσεων για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, επί του οποίου το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει τη θέση του στην επόμενη ολομέλεια. Είμαι βέβαιη ότι, σε αυτό το ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον, η Κύπρος – ο φάρος της Ευρώπης στην περιοχή – θα αποδείξει για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί έναν κρίσιμο συνομιλητή μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής», δήλωσε η πρόεδρος Μέτσολα ενόψει της επίσκεψης.

Την 1η Ιανουαρίου 2026, η Κύπρος ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, αναλαμβάνοντας κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της πορείας της Ένωσης. Η Ιρλανδία θα αναλάβει την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την 1η Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η Κυπριακή Προεδρία για την πρόσβαση στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, μόνο εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης που έχουν διαπιστευθεί μέσω της πλατφόρμας διαπίστευσης της Κυπριακής Προεδρίας μπορούν να εισέλθουν. Θα πρέπει να παραλάβουν τις σχετικές διαπιστεύσεις από το Κέντρο Διαπίστευσης της Κυπριακής Προεδρίας και στη συνέχεια να εισέλθουν μέσω του Κέντρου Τύπου της Προεδρίας.