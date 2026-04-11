«Στην Κυδωνίας…»

Κατά τη διάρκεια της ενηµέρωσης των καταστηµαταρχών και φορέων για την οικονοµική ενίσχυση των καταστηµαταρχών της ∆ηµοτικής Αγοράς στο ΕΒΕΧ την Μ. Τετάρτη, τέθηκε το ερώτηµα πότε θα επαναλειτουργήσουν τα καταστήµατα.

«Ρωτάτε τους λάθος ανθρώπους. Ό,τι ξέρετε, ξέρουµε» απάντησε αρχικά η υφυπουργός Μετανάστευσης κα Σέβη Βολουδάκη µε τον πρόεδρο του ΕΒΕΧ να συµπληρώνει «ρωτήστε στην οδό Κυδωνίας».