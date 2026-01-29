Στην Κρήτη την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός – Θα επισκεφτεί το εργοτάξιο του αεροδρομίου Καστελίου

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος φτάνει την Παρασκευή στην Κρήτη, θα υπογραφεί η συμφωνία για την αεροναυτιλία του νέου αεροδρομίου Καστελίου.

Οπως έγινε γνωστό, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί το πρωί στο Ηράκλειο και θα επισκεφτεί το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι, όπου και θα υπογραφεί συμφωνία για εξοπλισμό αεροναυτιλίας.

Το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για το Ζάγκρεμπ, όπου στις 15:45 ώρα Ελλάδας θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας, Andrej Plenković.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της διήμερης συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που φιλοξενείται στο Ζάγκρεμπ».

Σημειώνεται ότι στην Κρήτη την Παρασκευή θα βρίσκεται και ο Υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας ο οποίο επίσης θα παραστεί στην υπογραφή της συμφωνίας στο εργοτάξιο του αεροδρομίου Καστελίου ενώ το απόγευμα θα έρθει στα Χανιά για τις υπογραφές σχετικά με το μεγάλο έργο του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης.