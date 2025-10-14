Στην Κρήτη κλιμάκιο της ΠΟΓΕΔΥ

Στις 11 το πρωί της Τετάρτης (αύριο), ο Πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ εκπρόσωποι του ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης καθώς και εκπρόσωποι των Περιφερειακών Συμβουλίων των Γεωτεχνικών Κρήτης, παρουσία των Γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης θα συναντηθούν στην αίθουσα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας κλπ) Καστοριάς 32 Α στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, αντικείμενο της συνάντησης θα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Γεωτεχνικοί σε όλο το φάσμα των ελέγχων.