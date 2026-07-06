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Δευτέρα, 6 Ιουλίου, 2026
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Στην Κρήτη αντί την Τουρκία το «Scarlet Lady»

Ελπίδα Γιατρά
Ελπίδα Γιατρά
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Εν μέσω τουριστικής περιόδου, η Τουρκία έδιωξε ένα υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο, το οποίο, λόγω των στάσεων που θα πραγματοποιούσε στην ακτογραμμή, επρόκειτο να ενισχύσει την οικονομία της. Η ομοφοβία της Άγκυρας μετατράπηκε σε οικονομικό αυτογκόλ με κερδισμένους την Ελλάδα και την Αίγυπτο, λόγω της αλλαγής πορείας του πλοίου.

Το χρονικό του αποκλεισμού
Το υπερπολυτελές πλοίο “Scarlet Lady” της “Virgin Voyages” σάλπαρε στις 5 Ιουλίου από την Αθήνα για μια 10ήμερη κρουαζιέρα, με προγραμματισμένες στάσεις στο Κουσάντασι (7 Ιουλίου) και την Κωνσταντινούπολη. Το συγκεκριμένο ταξίδι ήταν σχεδιασμένο από την αμερικανική εταιρεία Atlantis, η οποία δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στον τομέα της διοργάνωσης ασφαλών και συμπεριληπτικών χώρων διακοπών για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Οι τοπικές αρχές της επαρχίας Αϊδινίου απαγόρευσαν την είσοδο του πλοίου στη χώρα, διότι το κρουαζιερόπλοιο φιλοξενούσε επιβάτες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, σε μια ομοφοβική ανακοίνωση, ισχυρίστηκαν ότι η κρουαζιέρα ναυλώθηκε από “ομάδες γνωστές για συμπεριφορές που αντιτίθενται στα χρηστά ήθη” και ότι η άφιξή τους “προκάλεσε έντονη ανησυχία στην κοινή γνώμη”. Γι’ αυτό υποστήριξαν ότι “δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιτραπεί η επίσκεψη για μια εκδήλωση τέτοιας φύσης”.

«Μας απαγόρευσαν την είσοδο γι’ αυτό που είμαστε»
Η Πάτι ΛουΠόν, η βραβευμένη με Tony σταρ του Μπρόντγουεϊ που συμμετέχει στην κρουαζιέρα, δεν έκρυψε την οργή της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ξεκαθάρισε πως οι επιβάτες άξιζαν μια προφανώς καλύτερη αντιμετώπιση:
“Στην κρουαζιέρα της Atlantis όπου εμφανίζομαι, απαγορεύτηκε η είσοδο στην Τουρκία. Ένα πλοίο –ένα υπέροχο πλοίο– γεμάτο γκέι άνδρες. Κι εγώ. Μας αρνήθηκαν την είσοδο απλώς και μόνο λόγω του ποιοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο. Είμαι έξαλλη, αλλά συνεχίζουμε να πλέουμε για άλλους προορισμούς. Είμαι πανέτοιμη να εμφανιστώ για αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, που αξίζουν μια πολύ καλύτερη αντιμετώπιση από αυτήν”, έγραψε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό της στο Instagram.
Θέση στο ζήτημα πήρε και ο Ριτς Κάμπελ, CEO της Atlantis Events, ο οποίος δήλωσε ότι είναι τρομακτικό το γεγονός ότι μια χώρα φιλτράρει τουρίστες με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, ιδιαίτερα όταν «δεν κάνουμε πορεία υπερηφάνειας, ούτε πολιτική διαδήλωση· διακοπές κάνουμε». Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει επισκεφθεί την Τουρκία 13 φορές τα τελευταία 25 χρόνια χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, σε αντίθεση με τώρα.

Ανακατεύθυνση σε Αιγαίο, Κρήτη και Κάιρο
Αντί για τα τουρκικά παράλια, το Scarlet Lady άλλαξε αμέσως ρότα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται αγκυροβολημένο στη Μύκονο, προτού συνεχίσει το τροποποιημένο πρόγραμμά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να επισκεφτεί την Κρήτη, ενώ θυμίζουμε ότι πριν τέσσερις ημέρες είχε επισκεφτεί τα Χανιά σε προηγούμενο δρομολόγιό του, και θα συνεχίσει προς την πρωτεύουσα της Αιγύπτου, το Κάιρο. Πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο θα συνδράμει περαιτέρω στην τουριστική οικονομία των ελληνικών νησιών, έναντι των παραλίων της Τουρκίας.

Το κοινωνικοπολιτικό αποτύπωμα
Το περιστατικό αυτό δεν αφορά τόσο τον τουρισμό όσο την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της γειτονικής μας χώρας, η οποία συντηρητικοποιείται ολοένα και περισσότερο ανά τα χρόνια. Παρόλο που η ομοφυλοφιλία δεν διώκεται ποινικά από τον νόμο, η επίσημη κρατική ρητορική εναντιώνεται στα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Istanbul Pride, το οποίο καταστέλλεται βίαια εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Η αναχρονιστικότητα και η εντατικοποίηση της συντηρητικοποίησης φανερώνεται εάν συγκρίνουμε ένα παρόμοιο γεγονός που συνέβη πριν από 26 χρόνια. Τότε, σε μια παρόμοια προσπάθεια των αστυνομικών αρχών να παρεμποδίσουν την άφιξη ενός κρουαζιερόπλοιου με επιβάτες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, η αντίδραση της τότε τουρκικής κυβέρνησης ήταν άμεση. Αναλυτικότερα, ο τότε Υπουργός Τουρισμού είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη, τονίζοντας ότι οι διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό δεν έχουν θέση σε ένα σύγχρονο κράτος. Κι όμως, το 2026 η Τουρκία δεν προέβη σε καμία τέτοια πράξη, αποδεικνύοντας ότι πλέον δεν αποτελεί έναν ασφαλή προορισμό για όλ@.

 

* φωτ. virginvoyage

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