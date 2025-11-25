Στην… κουζίνα µε τους αρχαίους Έλληνες

■ Πώς µαγείρευαν και ποια σκεύη χρησιµοποιούσαν

Ο άνθρωπος κατά τα πρώτα στάδια της ζωής του, προκειµένου να συντηρηθεί, το µόνο που µπορούσε να κάνει, ήταν απλά να συλλέξει τις τροφές και να τις καταναλώσει όπως τις έβρισκε. Τα πρώτα και εύκολα γι’ αυτόν γεύµατα, αποτελούνταν από φρούτα, σπόρους, εδώδιµες ρίζες, µικρά θηλαστικά (πιθανότατα τρωκτικά), σαλιγκάρια και προνύµφες εντόµων.



Στην συνέχεια ενέταξε στη διατροφή του το κυνήγι και το ψάρεµα µε την χρήση εργαλείων όλο και πιο αποτελεσµατικών από γενιά σε γενιά. Οι δύο αυτές ενέργειες είχαν σαν αποτέλεσµα να προσφέρουν στον άνθρωπο πιο πλούσια και πιο θρεπτικά γεύµατα, τα οποία κατανάλωναν ωµά. Όµως για να υλοποιήσουν τα παραπάνω, έπρεπε να εφευρίσκουν νέα όπλα και εργαλεία

Η βελτίωση των όπλων και εργαλείων είχε ως αποτέλεσµα να αποκτούν περισσότερα κυνήγια και ψάρια, τα οποία δεν προλάβαιναν να καταναλώνουν, µε αποτέλεσµα να έχουν περισσεύµατα, τα οποία δεν µπορούσαν να συντηρήσουν. Έπρεπε λοιπόν να βρίσκουν κάποιο τρόπο να τα συντηρήσουν. Ο µόνος τρόπος που γνώριζαν ήταν η αποξήρανση των τροφίµων στον αέρα και το ήλιο

Η πρώτη µεγάλη ανακάλυψη των ανθρώπων ήταν η χρήση της φωτιάς, η οποία βρέθηκε από κάποιο τυχαίο γεγονός, όταν κάποιος τολµηρός άνθρωπος δοκίµασε τη γεύση ψηµένου κρέατος και έτσι απορρίφθηκε η ωµοφαγία. Έτσι γενικεύθηκε η µαγειρική

Κατά τα πρώτα χρόνια η εστία της φωτιάς που µαγείρευαν, ήταν στο κέντρο της σπηλιάς που διέµεναν οι άνθρωποι και έτσι προστατεύονταν από τα άγρια ζώα.

Στην αρχή τοποθετούσαν το κρέας απευθείας στην φωτιά, στην συνέχεια άρχισε να χρησιµοποιεί άλλα τεχνικά µέσα µεταξύ της φωτιάς και του τροφίµου, µάλιστα να προσθέτουν νέα υλικά µαγειρικής, δηµιουργώντας έτσι τις πρώτες συνταγές. Εκτός από το απευθείας µαγείρεµα στη φωτιά, ανακαλύφθηκε το κάπνισµα, ο βρασµός, το ψήσιµο σε πρωτόγονους φούρνους και το τηγάνισµα

Η διαφορά του χθες µε το σήµερα, είναι η τεχνολογία που εφαρµόζεται στην µαγειρική

Από την Μινωική εποχή µέχρι και ελληνιστικά χρόνια, πολύ λίγα πράγµατα άλλαξαν όσον αφορά την µαγειρική τεχνοτροπία και τεχνολογία. Από τόπο σε τόπο όµως και από εποχή σε εποχή, υπήρχαν κάποιες µικρές παραλλαγές, όσον αφορά την µαγειρική που εφάρµοζαν στην Αρχαία Ελλάδα.

Για παράδειγµα θα µπορούσε να αναφερθεί η Μινωική κουζίνα, είχε ως εστία στο κέντρο της οικίας, µια τετράπλευρη χαµηλή λιθόκτιστη εξέδρα, η οποία επαναλήφθηκε µετά από χιλιάδες χρόνια κατά την Ελληνιστική περίοδο, υπήρξαν επίσης παρόµοιες εστίες συχνά κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, πιθανόν για λόγους σταθερότητας των σκευών µαγειρικής

Αυτό που άλλαξε ήταν η εστία της σπηλιάς, µεταλλάχθηκε στην εστία των οικιών, µετατρέποντας το χώρο που βρισκόταν σε κουζίνα, η οποία ήταν ξεχωριστό δωµάτιο για το µαγείρεµα του φαγητού. Ο καπνός από την κουζίνα διοχετεύετο µέσω καναλιών στην εξωτερικό υπαίθριο χώρο

Στον ίδιο χώρο βρίσκονταν και τα σκεύη σερβιρίσµατος του φαγητού και του ποτού, µαζί µε τα µαγειρικά σκεύη (χύτρα, τσικάλια).

Στην περίπτωση που δεν υπήρχε ιδιαίτερος χώρος µαγειρικής χρησιµοποιούσαν φορητά µαγκάλια, τα οποία µπορούσαν να τοποθετηθούν παντού γι’ αυτό το σκοπό

Σηµειώνουµε στους χώρους µαγειρικής, βρίσκονταν µόνο γυναίκες ή και δούλοι του σπιτιού, που µαγείρευαν για όλα τα µέλη της οικίας, ακόµη και για φιλοξενούµενους, όταν διοργάνωναν γιορτές και συµπόσια

Μαγειρικά σκεύη

Οι κουζίνες της αρχαιότητας δεν είχαν να ζηλέψουν σε µαγειρικό εξοπλισµό από τις αντίστοιχες σύγχρονες. Τα µαγειρικά σκεύη ήταν πολυποίκιλα σε σχήµατα και ποικιλίες. Οι πρώτες ύλες που περίσσευαν αποθηκεύονταν µέσα σε πιθάρια και αµφορείς, ευρισκόµενα σε κατάλληλο χώρο µε χαµηλή θερµοκρασία µακριά από εστίες φωτιάς και µε κατάλληλο προσανατολισµό χώρου. Συγκεκριµένα οι αµφορείς µε τον οίνο και κάποια ευαίσθητα τρόφιµα, θάβονταν µέχρι το λαιµό κάνοντας χρήση της σταθερής θερµοκρασίας του εδάφους εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες των προϊόντων που περιείχαν

Το πιο γνωστό µέσο µαγειρικής όλης της αρχαιότητας, που χρησιµοποιούσαν ήταν η πήλινη τριπόδικη χύτρα. Αργότερα ανακαλύφθηκαν και η µεταλλική τριπόδικη χύτρα, την οποία χρησιµοποιούσαν οι προνοµιούχοι, λόγω κόστους υλικού και κατασκευής Σε αυτές τις χύτρες, τοποθετηµένες στις εστίες φωτιάς, διενεργείτο ο βρασµός των τροφών, που ήταν από τις πιο συχνές µαγειρικές µεθόδους επεξεργασίας των, συνήθως το φθινόπωρο και το χειµώνα. Από τα ευρεθέντα κατάλοιπα τροφών στα µαγειρικά σκεύη, προκύπτει πέραν από κάθε αµφιβολία, το ελαιόλαδο ήταν παρόν σε όλα τα µαγειρευτά φαγητά, ακόµη και κολοκύθα και άλλα φυλλώδη λαχανικά, σε συνδυασµό µε διάφορα µπαχαρικά και αρωµατικά φυτά, όπως σουσάµι, κύµινο, κάρδαµο, κόλιανδρο, σέλινο, κρεµµύδι, κάπαρη, άνηθο, ρίγανη, µάραθο, δυόσµο

Εκτός του βρασµού των τροφών, ακολουθείτο και το ψήσιµο του κρέατος απευθείας στην φωτιά. Τα ψητά κρέατα, ήταν είτε σε κοµµάτια, είτε ολόκληρα σουβλιστά ζώα, όπως και σήµερα.

Έτσι λοιπόν είχαµε τα βραστά και τα ψητά φαγητά

*Ο Αναστάσιος Τριποδιανάκης είναι Χηµικός, τ. Υπ. Αγοράς Τροφίµων