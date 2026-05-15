Στην Κούβα ο διευθυντής της CIA

Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ επισκέφθηκε χθες Πέμπτη (14/05) την Αβάνα, στην Κούβα, και είχε συνομιλίες με κορυφαίους αξιωματούχους στο υπουργείο Εσωτερικών, όπως ανακοινώθηκε από την κουβανική κυβέρνηση.

«Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, προς όφελος της ασφάλειας των δύο χωρών, καθώς και της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η κουβανική κυβέρνηση τόνισε επίσης στην αμερικανική αντιπροσωπεία ότι η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Οπως μετέδωσε το news247, πριν από λίγες ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει συνομιλίες μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Αβάνας.

Ο Ντίας-Κανέλ δηλώνει ότι η άρση του “αποκλεισμού” από τις ΗΠΑ θα ήταν “πιο απλός” τρόπος για να βοηθήσουν τη χώρα του.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, του οποίου η χώρα δηλώνει έτοιμη να εξετάσει την πρόταση της Ουάσινγκτον για παροχή βοήθειας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, τόνισε νωρίτερα χθες ότι η άρση του “αποκλεισμού” που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ θα ήταν ένας “πιο απλός” τρόπος να βοηθήσει η Ουάσινγκτον το νησί.