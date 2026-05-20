Στην κορυφή της Ευρώπης ο Γιάννης Σαλαβαντάκης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στην κορυφή της Ευρώπης βρέθηκε με την εθνική ο σκοπευτής του Βάρδα Γιάννης Σαλαβαντάκης στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 18 στην Κροατία. Συγκεκριμένα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο μαζί με τους Άγγελος Παγουλάτο, Αδάμ Γεωργαρά και με προπονητή τον επίσης Χανιώτη Γιώργο Σαλαβαντάκη.

Η ενημέρωση απο τον Βάρδα:

«Χρυσή Ευρωπαϊκή Διάκριση για την Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 18 στην Κροατία

Μία σπουδαία στιγμή για την ελληνική σκοποβολή γράφτηκε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 18 στην Κροατία, όπου οι νεαροί αθλητές Άγγελος Παγουλάτος, Αδάμ Γεωργαράς και Γιάννης Σαλαβαντάκης κατέκτησαν την 1η θέση, χαρίζοντας στην Ελλάδα μία μεγάλη διεθνή επιτυχία και ανεβάζοντας τη γαλανόλευκη στην κορυφή της Ευρώπης.

Η διάκριση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς ήρθε ύστερα από έναν συγκλονιστικό τελικό, γεμάτο ένταση, πίεση και δυνατές στιγμές, όπου οι αθλητές απέδειξαν ότι πέρα από το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο διαθέτουν και κάτι ακόμη πιο σπουδαίο: δύναμη ψυχής, πείσμα, αγωνιστικό χαρακτήρα και πίστη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, αποδεικνύοντας πως οι μεγάλες επιτυχίες χτίζονται μέσα από επιμονή και ψυχικό σθένος.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους τρεις αθλητές που εκπροσώπησαν επάξια την Ελλάδα, αλλά και στον Ομοσπονδιακό προπονητή τους, Γιώργο Σαλαβαντάκη, ο οποίος βρίσκεται αδιάκοπα στο πλευρό των παιδιών σε κάθε δύσκολη στιγμή, στηρίζοντας και καθοδηγώντας τα με συνέπεια, αφοσίωση και πίστη στις δυνατότητές τους.

Ιδιαίτερη υπερηφάνεια προκαλεί η συμμετοχή του Γιάννη Σαλαβαντάκη, ο οποίος εκπροσώπησε επάξια τα Χανιά και ολόκληρη την Κρήτη, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο και η συστηματική δουλειά μπορούν να οδηγήσουν τους νέους αθλητές στην κορυφή της Ευρώπης

 

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

