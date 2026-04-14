Στην κορυφή “Kala Patthar” για τον Ορίζοντα!

Στην κορυφή Kala Patthar στα 5.545 μ. στα βάθη του Νεπάλ, έφτασε σήμερα τα ξημερώματα ο Γιάννης Στεφανογιάννης.

Οπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του «με πίστη και επιμονή κατόρθωσα τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου να κατακτήσω την κορυφή Kala Patthar 5.545 μ. στα βάθη του Νεπάλ, στην επαρχία Khumbu, στα σύνορα με την Κίνα, με αίσθηση θερμοκρασίας ακόμη και χαμηλότερη από -20οC.

Για μένα, για όσους πιστεύουν σε μένα και με στηρίζουν, για τους ανθρώπους και το όραμα του συλλόγου “Ορίζοντας”. Η εξίσου δύσκολη επιστροφή δεκάδων χιλιομέτρων προς το Κατμαντού έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί σε 5 μέρες. Εις το επανιδείν!»