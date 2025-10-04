menu
Διεθνή

Στην Κωνσταντινούπολη έφθασαν 137 ακτιβιστές του στολίσκου Sumud

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Την ικανοποίησή του για την αποδοχή, όπως είπε, από τη Χαμάς της πρότασης του Αμερικανού προοέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ζήτησε εκ νέου να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ.

Μιλώντας σε τελετή εγκαινίων κοινωνικών κατοικιών στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε λεπτομερώς το θέμα της Γάζας με τον Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι έστειλε ακολούθως τον αρχηγό της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, τον Ιμπραχίμ Καλίν, στο Κατάρ και τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

“Χθες το βράδυ, το σημαντικότερο θέμα της τηλεφωνικής συνομιλίας μου με τον κ. Τραμπ ήταν και πάλι η Γάζα”, σημείωσε και συνέχισε: “Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο του κ. Τραμπ. Η Χαμάς έδειξε ότι είναι έτοιμη για ειρήνη, όπως έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Έτσι, άνοιξε ένα παράθυρο ευκαιρίας για μόνιμη ειρήνη στην περιοχή μας».

Ο Τούρκος πρόεδρος προσέθεσε ότι “η διακοπή αμέσως των επιθέσεων του Ισραήλ είναι πολύ σημαντική από αυτή την άποψη” και τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των Παλαιστινίων.

“Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να μην πεθάνει κανένας άλλος αθώος και για να χαμογελούν τα παιδιά της Γάζας” δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο μεταξύ, με ειδική πτήση των Τουρκικών Αερογραμών από το αεροδρόμιο Ραμόν του Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ έφθασαν στις 15:40 (ώρα Ελλάδας) στην Κωνσταντινούπολη 36 Τούρκοι και 101 πολίτες τρίτων χωρών που συμμετείχαν στον στολίσκο Sumud που επιχείρησε να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας και αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

