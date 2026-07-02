Στην Κίσσαμο «Η πρώτη μας νύκτα»

Ο Εθελοντικός Σύνδεσμος “Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος Κισάμου” διοργανώνει μία μοναδική μουσικοθεατρική παράσταση με θέμα «Η πρώτη μας νύκτα», από τη θεατρική ομάδα Χανίων “ART -I0”, με πλούσιο θέαμα και ζωντανή μουσική, τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026, στο πέτρινο Αμφιθέατρο, στα Νωπήγεια Κισσάμου και ώρα 21.00. Στην παράσταση θα ακουστούν τραγούδια που σημάδεψαν γενιές συντροφεύοντας τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής, σε ένα ταξίδι στο χθες.

Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ.

Παιδιά έως 10 ετών, δωρεάν

Tα έσοδα θα διατεθούν για ανθρωποκεντρικούς σκοπούς.