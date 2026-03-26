Πέμπτη, 26 Μαρτίου, 2026
Στην Καλυδωνία συνεχίζονται οι πεζοπορικές διαδρομές του Δήμου Πλατανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η επιτυχημένη δράση των πεζοπορικών διαδρομών σε μονοπάτια που έχει αναδείξει, σημάνει και συντηρήσει ο Δήμος Πλατανιά και σε περιοχές Ιστορικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η επόμενη πεζοπορική διαδρομή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου και ώρα 14:15, στη Δημοτική Κοινότητα Καλυδωνίας της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου.
Σημείο εκκίνησης ορίζεται το πρώην Δημοτικό Σχολείο Καλυδωνίας, από όπου οι συμμετέχοντες θα ακολουθήσουν μια ήπιας δυσκολίας κυκλική διαδρομή, συνολικού μήκους, περίπου 6 χιλιομέτρων.
Η διαδρομή περιλαμβάνει διέλευση από τον γραφικό οικισμό του Μελισουργιού, με την παραδοσιακή βρύση και τα χαρακτηριστικά σοκάκια, ενώ στη συνέχεια οι πεζοπόροι θα ανέβουν στην κορυφογραμμή, απολαμβάνοντας πανοραμική θέα στον κόλπο των Χανίων και της Κισσάμου.
Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας θα πραγματοποιηθεί στάση στο εξωκλήσι της Μεταμόρφωσης του Χριστού, ενώ η διαδρομή θα συνεχιστεί προς τον οικισμό Καμάρα, όπου βρίσκεται η Ενετική βρύση, η οποία έχει αναπαλαιωθεί από τον Δήμο Πλατανιά, καθώς και το εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία.
Συνιστάται στους συμμετέχοντες να φέρουν ελαφρύ ρουχισμό, κατάλληλα υποδήματα και νερό.
Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Καλυδωνίας, ο οποίος θα ξεναγήσει και θα φιλοξενήσει τους συμμετέχοντες, ενώ την πεζοπορία θα συνοδεύει όπως πάντα το Τοπικό Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού Κισσάμου, για την υγειονομική κάλυψη των συμμετεχόντων»

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

