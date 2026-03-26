Στην Καλυδωνία συνεχίζονται οι πεζοπορικές διαδρομές του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η επιτυχημένη δράση των πεζοπορικών διαδρομών σε μονοπάτια που έχει αναδείξει, σημάνει και συντηρήσει ο Δήμος Πλατανιά και σε περιοχές Ιστορικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η επόμενη πεζοπορική διαδρομή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου και ώρα 14:15, στη Δημοτική Κοινότητα Καλυδωνίας της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου.

Σημείο εκκίνησης ορίζεται το πρώην Δημοτικό Σχολείο Καλυδωνίας, από όπου οι συμμετέχοντες θα ακολουθήσουν μια ήπιας δυσκολίας κυκλική διαδρομή, συνολικού μήκους, περίπου 6 χιλιομέτρων.

Η διαδρομή περιλαμβάνει διέλευση από τον γραφικό οικισμό του Μελισουργιού, με την παραδοσιακή βρύση και τα χαρακτηριστικά σοκάκια, ενώ στη συνέχεια οι πεζοπόροι θα ανέβουν στην κορυφογραμμή, απολαμβάνοντας πανοραμική θέα στον κόλπο των Χανίων και της Κισσάμου.

Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας θα πραγματοποιηθεί στάση στο εξωκλήσι της Μεταμόρφωσης του Χριστού, ενώ η διαδρομή θα συνεχιστεί προς τον οικισμό Καμάρα, όπου βρίσκεται η Ενετική βρύση, η οποία έχει αναπαλαιωθεί από τον Δήμο Πλατανιά, καθώς και το εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία.

Συνιστάται στους συμμετέχοντες να φέρουν ελαφρύ ρουχισμό, κατάλληλα υποδήματα και νερό.

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Καλυδωνίας, ο οποίος θα ξεναγήσει και θα φιλοξενήσει τους συμμετέχοντες, ενώ την πεζοπορία θα συνοδεύει όπως πάντα το Τοπικό Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού Κισσάμου, για την υγειονομική κάλυψη των συμμετεχόντων»