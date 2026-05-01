Στην Ιεράπετρα ο στόλος ακτιβιστών για τη Γάζα

Στην Ιεράπετρα αποβιβάζονται οι 175 ακτιβιστές από τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» που είχε προορισμό τη Γάζα αλλά αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης.

Οι ακτιβιστές – άνδρες και γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων και Έλληνες – μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό ανοιχτά του Αθερινόλακκου, στην Ιεράπετρα. Από το πλοίο τους παραλάμβαναν σκάφη του λιμενικού που τους μετέφεραν στο λιμάνι όπου τους περίμεναν λεωφορεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τηλεόρασης Creta θα μεταφερθούν στο Ηράκλειο όπου θα παραμείνουν προσωρινά έως ότου δρομολογηθούν οι διαδικασίες επιστροφής στις χώρες τους.