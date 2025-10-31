menu
20.7 C
Chania
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Στην ιδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου έκταση αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην Κνωσό

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στον Δήμο Ηρακλείου περιήλθαν δύο οικόπεδα στον οικισμό Μπουγάδα Μετόχι στην Κνωσό, στα οποία υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα για το Θρησκευτικό Κέντρο της αρχαίας πόλης της Κνωσού, τα οποία ήρθαν στο φως από τις ανασκαφές της Δρ. Αθανασίας Κάντα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Τα συμβόλαια μεταβίβασης των οικοπέδων υπέγραψαν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης και οι ιδιοκτήτες τους Γιώργος Φρουδαράκης, Χαρίκλεια-Αντωνία Ανετάκη, Ελευθερία Ανετάκη και Κωνσταντίνος Ανετάκης, την Πέμπτη 30/10 στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Λότζια.
Όπως είναι γνωστό, μετά τις ανασκαφές της Δρ. Αθανασίας Κάντα στην συγκεκριμένη έκταση (2011 – 2017), ήρθε στο φως το Θρησκευτικό Κέντρο της αρχαίας πόλης της Κνωσού με μοναδική μέχρι σήμερα διαχρονία λατρείας από το 1800 π.Χ. έως τουλάχιστον τον 3ο αιώνα μ.Χ., με μοναδικά ευρήματα όλων των εποχών. Την αγορά των δύο οικοπέδων, τα οποία βρίσκονται στην Α’ Αρχαιολογική Ζώνη της Κνωσού, χρηματοδότησε το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας – Κέντρο Μελέτης Ανατολικής Κρήτης, έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει το 2023 η Επίτιμη Διευθύντρια Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Αθανασία Κάντα προς τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Thomas Brogan και τον Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος το αποδέχθηκε τον Αύγουστο του 2023 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έπειτα από εισήγηση του τότε Αντιδημάρχου Μανόλη Βασιλάκη.
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Αγριμανάκης μετά την υπογραφή αγοράς των συμβολαίων, δήλωσε ότι η απόκτηση των οικοπέδων αποτελεί μια πράξη ευθύνης απέναντι στην ιστορία και τον πολιτισμό μας: «Σήμερα έχω την τιμή να υπογράψω ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Τουρισμού, την απόκτηση από τον Δήμο Ηρακλείου δύο οικοπέδων στην περιοχή της Κνωσού, όπου πρόσφατα αποκαλύφθηκαν ανεκτίμητοι αρχαιολογικοί θησαυροί. Πρόκειται για μια πράξη ευθύνης απέναντι στην ιστορία και τον πολιτισμό μας, μια επένδυση όχι μόνο στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και στο μέλλον του Ηρακλείου ως τόπου με μοναδική ταυτότητα και παγκόσμια ακτινοβολία. Η Κνωσός δεν είναι απλώς ένα αρχαιολογικό μνημείο, είναι η ρίζα και η ψυχή του Ηρακλείου. Με τη σημερινή υπογραφή, διασφαλίζουμε ότι οι επόμενες γενιές θα μπορούν να γνωρίσουν και να θαυμάσουν αυτόν τον ανεκτίμητο πλούτο, που θα αναδειχθούν υπό την καθοδήγηση και επιστημονική ευθύνη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Ηράκλειο συνεχίζει με σχέδιο, σεβασμό και όραμα να συνδέει τον πολιτισμό με την ανάπτυξη και τον τουρισμό, να τιμά το παρελθόν του και να χτίζει το μέλλον του».

Ο Γιώργος Αγριμανάκης εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες της Δημοτικής Αρχής σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα: «Ευχαριστούμε θερμά την Επίτιμη Διευθύντρια Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ηρακλείου κα Αθανασία Κάντα, το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας – Κέντρο Μελέτης Ανατολικής Κρήτης και τον κ. Thomas Brogan για τη στήριξη και την ευγενική δωρεά. Επίσης, την τοπογράφο μηχανικό του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου μας Κατερίνα Φωστιέρη, τον Συμβολαιογράφο Αριστοφάνη Μπουντουράκη, καθώς και τον πρώην Αντιδήμαρχο Μανόλη Βασιλάκη για την συμβολή του».
Στη διαδικασία υπογραφής των συμβολαίων παρέστησαν επίσης ο πρώην Αντιδήμαρχος Μανόλης Βασιλάκης, η συνεργάτιδα της Επίτιμης Διευθύντριας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Αθανασίας Κάντα, Μαρία Κοκοσάλη, η Τοπογράφος Μηχανικός του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας Κατερίνα Φωστιέρη καθώς και ο συμβολαιογράφος Αριστοφάνης Μπουντουράκης με τη συνεργάτιδα του Ισαβέλλα Βαρδαβά».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum