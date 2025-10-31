Στην ιδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου έκταση αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην Κνωσό

Στον Δήμο Ηρακλείου περιήλθαν δύο οικόπεδα στον οικισμό Μπουγάδα Μετόχι στην Κνωσό, στα οποία υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα για το Θρησκευτικό Κέντρο της αρχαίας πόλης της Κνωσού, τα οποία ήρθαν στο φως από τις ανασκαφές της Δρ. Αθανασίας Κάντα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Τα συμβόλαια μεταβίβασης των οικοπέδων υπέγραψαν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης και οι ιδιοκτήτες τους Γιώργος Φρουδαράκης, Χαρίκλεια-Αντωνία Ανετάκη, Ελευθερία Ανετάκη και Κωνσταντίνος Ανετάκης, την Πέμπτη 30/10 στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Λότζια.

Όπως είναι γνωστό, μετά τις ανασκαφές της Δρ. Αθανασίας Κάντα στην συγκεκριμένη έκταση (2011 – 2017), ήρθε στο φως το Θρησκευτικό Κέντρο της αρχαίας πόλης της Κνωσού με μοναδική μέχρι σήμερα διαχρονία λατρείας από το 1800 π.Χ. έως τουλάχιστον τον 3ο αιώνα μ.Χ., με μοναδικά ευρήματα όλων των εποχών. Την αγορά των δύο οικοπέδων, τα οποία βρίσκονται στην Α’ Αρχαιολογική Ζώνη της Κνωσού, χρηματοδότησε το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας – Κέντρο Μελέτης Ανατολικής Κρήτης, έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει το 2023 η Επίτιμη Διευθύντρια Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Αθανασία Κάντα προς τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Thomas Brogan και τον Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος το αποδέχθηκε τον Αύγουστο του 2023 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έπειτα από εισήγηση του τότε Αντιδημάρχου Μανόλη Βασιλάκη.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Αγριμανάκης μετά την υπογραφή αγοράς των συμβολαίων, δήλωσε ότι η απόκτηση των οικοπέδων αποτελεί μια πράξη ευθύνης απέναντι στην ιστορία και τον πολιτισμό μας: «Σήμερα έχω την τιμή να υπογράψω ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Τουρισμού, την απόκτηση από τον Δήμο Ηρακλείου δύο οικοπέδων στην περιοχή της Κνωσού, όπου πρόσφατα αποκαλύφθηκαν ανεκτίμητοι αρχαιολογικοί θησαυροί. Πρόκειται για μια πράξη ευθύνης απέναντι στην ιστορία και τον πολιτισμό μας, μια επένδυση όχι μόνο στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και στο μέλλον του Ηρακλείου ως τόπου με μοναδική ταυτότητα και παγκόσμια ακτινοβολία. Η Κνωσός δεν είναι απλώς ένα αρχαιολογικό μνημείο, είναι η ρίζα και η ψυχή του Ηρακλείου. Με τη σημερινή υπογραφή, διασφαλίζουμε ότι οι επόμενες γενιές θα μπορούν να γνωρίσουν και να θαυμάσουν αυτόν τον ανεκτίμητο πλούτο, που θα αναδειχθούν υπό την καθοδήγηση και επιστημονική ευθύνη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Ηράκλειο συνεχίζει με σχέδιο, σεβασμό και όραμα να συνδέει τον πολιτισμό με την ανάπτυξη και τον τουρισμό, να τιμά το παρελθόν του και να χτίζει το μέλλον του».

Ο Γιώργος Αγριμανάκης εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες της Δημοτικής Αρχής σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα: «Ευχαριστούμε θερμά την Επίτιμη Διευθύντρια Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ηρακλείου κα Αθανασία Κάντα, το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας – Κέντρο Μελέτης Ανατολικής Κρήτης και τον κ. Thomas Brogan για τη στήριξη και την ευγενική δωρεά. Επίσης, την τοπογράφο μηχανικό του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου μας Κατερίνα Φωστιέρη, τον Συμβολαιογράφο Αριστοφάνη Μπουντουράκη, καθώς και τον πρώην Αντιδήμαρχο Μανόλη Βασιλάκη για την συμβολή του».

Στη διαδικασία υπογραφής των συμβολαίων παρέστησαν επίσης ο πρώην Αντιδήμαρχος Μανόλης Βασιλάκης, η συνεργάτιδα της Επίτιμης Διευθύντριας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Αθανασίας Κάντα, Μαρία Κοκοσάλη, η Τοπογράφος Μηχανικός του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας Κατερίνα Φωστιέρη καθώς και ο συμβολαιογράφος Αριστοφάνης Μπουντουράκης με τη συνεργάτιδα του Ισαβέλλα Βαρδαβά».