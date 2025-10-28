menu
Στην εθνική Ελλάδας Κ19 ο Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το διεθνές scouting της ΕΠΟ μέσω του οποίου ανακαλύφθηκαν παίκτες όπως ο αείμνηστος Τζορτζ Μπάλντοκ και ο Νόα Άλεν συνεχίζεται και εξελίσσεται.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, οι άνθρωποι της ομοσπονδίας εντόπισαν στη Γουέστ Χαμ τον 18χρονο Ράγιαν Ογεμπάντε, ο οποίος πληροί τις προδιαγραφές και θα κληθεί άμεσα στην εθνική Νέων για να συμμετάσχει στους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Γεννημένος στις 30 Απριλίου του 2007 από Ελληνίδα μητέρα και Νιγηριανό πατέρα, μιλάει άψογα ελληνικά και ανήκει στα «Σφυριά» από τα 14. Ως ποδοσφαιρικό βιογραφικό, ο νεαρός μοιάζει εξαιρετική περίπτωση. Είναι αριστεροπόδαρος αμυντικός που μπορεί να παίξει με την ίδια άνεση ως στόπερ και ως φουλ μπακ. Έχει αγωνιστεί στην εθνική Αγγλίας Κ15, ενώ ήταν αρχηγός της Κ18 της Γουέστ Χαμ που πέρσι κατέκτησε το κύπελλο της αντίστοιχης ηλικιακής κατηγορίας (Premier League Cup) στην Αγγλία. Εφέτος προβιβάστηκε στην Κ21 η οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Premier League 2, δηλαδή εναντίον όλων των αντίστοιχων τμημάτων των συλλόγων της Premiership. Παρότι είναι από τους μικρότερους της ομάδας, έχει ήδη πάρει πέντε συμμετοχές στις πρώτες 7 αγωνιστικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες του οι συμμετοχές στην τρέχουσα σεζόν είναι ως αριστερός μπακ, κάτι που πιθανότατα σημαίνει ότι για αυτή τη θέση προορίζεται και στην εθνική Νέων.

Η Ελλάδα ρίχνεται στη μάχη της Α΄ φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026 στα μέσα Νοεμβρίου σε όμιλο στην Τουρκία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία, το Λιχτενστάιν και την εκπρόσωπο της διοργανώτριας.

