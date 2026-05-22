Στην Ελλάδα η πριγκίπισσα Αννα – Ερχεται το Σάββατο στα Χανιά

Στην Ελλάδα βρίσκεται από την Πέμπτη η πριγκίπισσα Άννα, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Σερ Τιμ Λώρενς, με αφορμή τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου στα Χανιά.

Το επίσημο πρόγραμμά της στην Αθήνα ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου, με συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα.

Στη συνέχεια, η πριγκίπισσα Άννα θα επισκεφθεί το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα ενημερωθεί για το έργο και την αποστολή του Κέντρου, καθώς και για τον σχεδιασμό που αφορά την εθνική ετοιμότητα και τη διαχείριση κρίσεων.

Το μεσημέρι θα παρακαθήσει σε γεύμα προς τιμήν της, που παραθέτουν η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Κατά την παραμονή της στα Χανιά στις 23 και 24 Μαϊου, η πριγκίπισσα Άννα θα παραστεί στην επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Μάλεμε για τους πεσόντες της 30ης και 33ης Μοίρας της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας και στην επιμνημόσυνη δέηση στο Συμμαχικό Κοιμητήριο της Σούδας, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Βρετανική Πρεσβεία ως ένδειξη τιμής στους στρατιώτες της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας οι οποίοι πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων τον Μάιο του 1941.

Επίσης θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει απογόνους Κρητικών που είχαν λάβει μέρος στις μάχες του 1941 αλλά και Βρετανούς απόστρατους οι οποίοι έχουν πια επιλέξει την Κρήτη για δεύτερο σπίτι τους. Την Κυριακή 24 Μαΐου, η Πριγκίπισσα Άννα θα παραστεί στην Επίσημη Δοξολογία, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χανίων και στην παρέλαση Σημαιοφόρων των Παραδοσιακών Συλλόγων. Θα έχει επίσης την ευκαιρία να επισκεφθεί το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης .