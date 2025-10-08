menu
Πολιτισμός

Στην έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Βισκαδουράκη ο Αλ. Καλοκαιρινός

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Βισκαδουράκη με τίτλο: «Ο κύριος Χάιντ μπροστά στον καθρέφτη του», που έχει προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες και φιλοξενείται στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο Αλέξης Καλοκαιρινός ξεναγήθηκε από τον Νίκο Βισκαδουράκη στην έκθεση με τα 61 έργα, μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη, τονίζοντας ότι είναι τιμή για το Ηράκλειο και το Δήμο να φιλοξενείται το έργο ενός σημαντικού νεοέλληνα ζωγράφου στην πόλη που γεννήθηκε και αναφερόμενος στο θέμα της έκθεσης σημείωσε: «Dr. Jekyll και Mr. Hyde, η διάσημη νουβέλα του Robert Louis Stevenson του 1886, ύστερα η ταινία του Fleming το 1941. Το 2025 η έκθεση του Νίκου Βισκαδουράκη εδώ στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Ο κ. Hyde μπροστά στον καθρέφτη του. Δεν υπάρχει ο καλός Dr. Jekyll υπάρχει μόνο ο κ. Hyde. Και ο κ. Hyde υπάρχει σε πάρα πολλές εκδοχές. Όχι όσες είναι οι εκδοχές του κακού οι οποίες είναι άπειρες, αλλά ο Νίκος Βισκαδουράκης έχει δουλέψει, όπως και σε όλη του τη διαδρομή, με πολύ επιμονή και προσήλωση σε αυτά τα μοτίβα του εξπρεσιονισμού. Έχει δώσει ένα σύνολο έργων που προστίθεται στην παρακαταθήκη της νεοελληνικής ζωγραφικής.
Ο Νίκος Βισκαδουράκης είναι ένας σημαντικός νεοέλληνας ζωγράφος και είναι τιμή μας που τον φιλοξενούμε, είναι τιμή για την πόλη που τον γέννησε και στην οποία εξακολουθεί να εργάζεται. Στην έκθεση αυτή θα δούμε και προηγούμενη δουλειά του Νίκου Βισκαδουράκη που αφορά στην Νέκυια, την ραψωδία ΄λ της Οδύσσειας. Ένα από τα πολλά ενδιαφέροντα που θα βρει ο επισκέπτης στην έκθεση αυτή, είναι και η εξέλιξη της ματιάς και της μανιέρας, της τεχνικής του ζωγράφου. Υπάρχει μια εμβάθυνση στον πόνο του ανθρώπου, στην δυσκολία την ανθρώπινη και στην δυσκολία του να είσαι άνθρωπος, όπως συμβαίνει πάντα στην τέχνη που φτάνει στα επίπεδα στα οποία την βρίσκουμε εδώ, σε μια φιλοσοφική διάσταση. Και αυτό δίνει επίσης μια ευκαιρία στους ανθρώπους που θα έρθουν να την επισκεφτούν, να σκεφτούν. Να σκεφτούν για τον εαυτό τους, να σκεφτούν για τους άλλους και ταυτόχρονα βέβαια να απολαύσουν αυτή την χρωματική λεπτότητα και την λεπτότητα των γραμμών που χαρακτηρίζει την ζωγραφική του Βισκαδουράκη, σε θέματα τα οποία παραμένουν πολύ βίαια. Το θέμα της βίας είναι αρκετά κυρίαρχο και είναι ένα χαρακτηριστικό θέμα του κακού. Από αυτή την άποψη, η τέχνη λειτουργεί και σαν εξορκισμός, εξορκισμός του κακού και μας καθαρίζει εσωτερικά. Είναι λοιπόν μια εμπειρία την οποία αξίζει όλη να ζήσουμε».

Η έκθεση του Νίκου Βισκαδουράκη, που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ηρακλείου-Δημοτική Πινακοθήκη και η Περιφέρεια Κρήτης, θα διαρκέσει έως τις 15 Οκτωβρίου.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00, Σάββατο 09:00 -14:00. Κυριακές και αργίες κλειστά.
Είσοδος ελεύθερη».

Video μπορείτε να δείτε εδώ:

 

