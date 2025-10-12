menu
Στην εκδήλωση για το μνημείο της Παπούρας ο Στ. Κασσελάκης

Στην εκδήλωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων για το μνημείο που ανασκάπτεται στον λόφο Παπούρα στο Καστέλλι Ηρακλείου, παρευρέθηκε σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Οπως αναφερει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Cinobo Όπερα και σηματοδότησε την έναρξη του φετινού κύκλου διαλέξεων «Περιηγήσεις με την Αρχαιολογική Υπηρεσία».
Κεντρική ομιλήτρια ήταν η αρχαιολόγος και επικεφαλής της ανασκαφικής ομάδας της Παπούρας, Δανάη Κοντοπόδη, η οποία παρουσίασε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας για το εντυπωσιακό κυκλικό οικοδόμημα, μοναδικό για τη σπανιότητά του στον ελλαδικό χώρο.

Στην ομιλία του ο δήμαρχος Μινωα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου τόνισε ότι η δημοτική Αρχή απορρίπτει τα τετελεσμένα του υπουργείου Υποδομών και του κ. Ταχιάου σε ότι αφορά την τοποθέτηση του ραντάρ στο λόφο της Παπούρας, έχει αποδείξει το ατεκμηρίωτο αυτής της πολιτικής επιλογής και με βάση την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης ζητά μεταξύ άλλων να αναζητηθεί άλλο σημείο κατασκευής του ραντάρ και να κηρυχθεί ο λόφος Παπούρα ως αρχαιολογικός χώρος μείζονος σημασίας».
Ο κ. Κασσελάκης εξέφρασε τη στήριξη του Κινήματος Δημοκρατίας στις προσπάθειες διάσωσης του μνημείου, το οποίο απειλείται από τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ραντάρ στο σημείο.

Το Κίνημα Δημοκρατίας βρίσκεται στο πλευρό της επιστημονικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, στηρίζοντας κάθε θεσμική ενέργεια για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς»

