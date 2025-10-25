menu
Στην χοροεσπερίδα του Συλλόγου Ομογενών Κρητών Νέας Υόρκης ο δήμαρχος Σφακίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Επίσκεψη στη Νέα Υόρκη πραγματοποίησε από τις 14 έως τις 24 Οκτωβρίου 2025 ο Δήμαρχος Σφακίων, κ. Ιωάννης Ζερβός, ύστερα από πρόσκληση του ιστορικού Συλλόγου Ομογενών Κρητών Νέας Υόρκης «Ομόνοια».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας του είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με μέλη της ομογένειας, να ανταλλάξει απόψεις για τη διατήρηση των δεσμών με την πατρίδα και να επισκεφθεί σημεία αναφοράς της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο των επαφών του με φορείς και εκπροσώπους της Κρητικής διασποράς.
Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, ο Δήμαρχος παρευρέθηκε στην ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου «Ομόνοια», η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Κρητικό Σπίτι της Ομογένειας στην Αστόρια. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι κρητικών σωματείων της διασποράς, οι Κρητικοί καλλιτέχνες Γιώργος Μαγγελάκης και Μανώλης Μανωλιούδης και ο χορευτικός σύλλογος «Βιγλάτορες».
Η εκδήλωση, γεμάτη συγκίνηση και πατριωτικό παλμό, συγκέντρωσε πλήθος Κρητικών και φίλων της Κρήτης από όλη την ομογένεια, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τους ισχυρούς δεσμούς που ενώνουν την Κρήτη και τα Σφακιά με τους απόδημους συμπατριώτες τους ανά τον κόσμο.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος απηύθυνε χαιρετισμό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσφοράς των συλλόγων της ομογένειας στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στην ενότητα των απανταχού Κρητών. Ο Δήμαρχος ανέφερε: «Η πατρίδα δεν ξεχνά. Η αγκαλιά της Κρήτης και των Σφακίων παραμένει πάντα ανοιχτή για εσάς και τα παιδιά σας. Είστε κομμάτι μας και σας ευχαριστούμε για την αγάπη, την προσφορά και τη διαρκή σύνδεσή σας με την πατρίδα.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Παναγιώτης Ροδάμης, καλωσορίζοντας τον Δήμαρχο, τον ευχαρίστησε για την αποδοχή της πρόσκλησης και του προσέφερε τιμητική πλακέτα ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του, καθώς και αγαλματίδιο του Αγάλματος της Ελευθερίας. Παράλληλα, τον ανακήρυξε Επίτιμο Μέλος του Συλλόγου «Ομόνοια». Ο Δήμαρχος, με τη σειρά του, προσέφερε στον πρόεδρο του Συλλόγου τιμητική πλακέτα και βιβλία ιστορικού περιεχομένου, ως ένδειξη εκτίμησης και φιλίας.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Δήμαρχος Σφακίων παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «Εθνικός Κήρυκας», η οποία δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική της έκδοση την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 και στην έντυπη έκδοση το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025. Στη συνέντευξη αυτή, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής για την ανάπτυξη του Δήμου Σφακίων, τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας και του φυσικού πλούτου της περιοχής, καθώς και στην ενίσχυση των δεσμών με την ομογένεια.
Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον εκδότη και διευθυντή της ιστορικής εφημερίδας, κ. Αντώνη Διαματάρη, για τη φιλοξενία και τη συνεχή προσφορά του στην ομογένεια».

