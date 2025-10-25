Στην Ανατολική Στερεά και στην Κρήτη οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Στην Ανατολική Στερεά και στην Κρήτη καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες του Σαββάτου 25/10, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η μέγιστη καταγράφηκε στη Στυλίδα Φθιώτιδας και ήταν ίση με 28.3 °C. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η μέση μέγιστη θερμοκρασία (22.1 °C) ήταν κατά 1.6 °C χαμηλότερη αυτής της Παρασκευής 24/10 (23.7°C).