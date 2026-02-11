Στην Άγκυρα ο Κυρ. Μητσοτάκης για τη συνάντηση με Ερντογάν

Με αδιαπραγμάτευτες τις εθνικές θέσεις, και την Αθήνα να προσβλέπει σε εποικοδομητικό διάλογο και στη διατήρηση ανοιχτών διαύλων, με στόχο πρόοδο σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, συναντώνται σήμερα στην Άγκυρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (φωτ. αρχείου).

Οπως μετέδωσε το ertnews, βασικός στόχος είναι να διατυπωθεί η κοινή πεποίθηση για συζήτηση διμερών θεμάτων και να γίνει ένας απολογισμός του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου και της λειτουργικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν δέκα υπουργοί, γεγονός που αποτυπώνει τη βαρύτητα της συνάντησης. Μετά τη συνάντηση, θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, ενώ στις 17:00 έχουν προγραμματιστεί κοινές δηλώσεις.

Θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου Α’.