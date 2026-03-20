Στην “αγκαλιά” της Αυστραλιανής γης ο Λες Κουκ – Τελευταίος βετεράνος της Μάχης της Κρήτης

Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι αλλά και οι Αρχές στον Les Cook, τελευταίο βετεράνο ANZAC της Μάχης της Κρήτης. Ο Les Cook έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών στις 6 Μαρτίου.
Στην εξόδιο ακολουθία έδωσε το παρών ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστραλία κ. Σταύρος Βενιζέλος ο οποίος ανέγνωσε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη ενώ ακόμη, μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καμπέρας κ. Γιάννης Λουκαδέλης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κρητών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας κ. Εμμανουήλ Μουντάκης, και ο Πρόεδρος Κρητών Καμπέρας κ. Γιώργος Καθεκλάκης.
Όπως, αναφέρει σε σχετική ανάρτηση η Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Ελλάδα « Ο εκλιπών βετεράνος υπήρξε σύμβολο θάρρους και διαχρονικής ιστορικής μνήμης, αφήνοντας πίσω του μια πολύτιμη κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές».
