Στην αγκαλιά της Αποκορωνιώτικης γης ο Νίκος Παπαδάκης

Στην αγκαλιά της αποκορωνιώτικης γης, στον Βάμο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, αναπαύεται πλέον ο Νίκος Παπαδάκης.

Η οικογένειά του, συνεργάτες, φίλοι, συγχωριανοί και ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία.

Η “ψυχή” του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος, τάφηκε στο νεκροταφείο του Αγίου Στυλιανού, ενώ προηγήθηκε τρισάγιο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

Η κηδεία, είχε τελεστεί νωρίτερα , στον ιερό ναό της Αγίας Μαγδαληνής στη Χαλέπα, απέναντι από τον χώρο που μεγαλούργησε ο αείμνηστος Νίκος Παπαδάκης.