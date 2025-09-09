Στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Στη συνάντηση και συνέντευξη Τύπου των Γραμματέων των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης στον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, είχε ως κεντρικό θέμα τον κομβικό ρόλο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στη δημόσια διοίκηση, την υποστήριξη των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών στους πολίτες. Στο πάνελ της συζήτησης με το Αθηναϊκό και το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων συμμετείχαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, ο Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΣ Σάββας Χιονίδης, η Γραμματέας Μαρία Κοζυράκη και οι Γραμματείς Α.Δ. Μαριάννα Νικολαΐδου (Αιγαίου), Ρένα Καραλαριώτου (Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας), Δημήτρης Κατσαρός (Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου) και Δημήτρης Γαλαμάτης (Μακεδονίας – Θράκης).

Στην συνάντηση παρουσιάστηκε από τους παρευρισκόμενους, και με χρήση ψηφιακού οδηγού, το έργο και οι αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οι οποίες, ως αποκεντρωμένες δομές της Κεντρικής Διοίκησης, καλύπτουν σε μεγάλο ποσοστό το σύνολο των Υπουργείων και συνιστούν το Κράτος στις περιφέρειες της Χώρας. Εφαρμόζοντας τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 101, που οργανώνει την Ελληνική δημόσια διοίκηση κατά το αποκεντρωτικό σύστημα, οι Υπηρεσίες των Α.Δ. εργάζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη στο πλησιέστερο σε αυτόν επίπεδο (εγγύτητα, διευκόλυνση, επιτάχυνση) και στον πληρέστερο βαθμό (αποτελεσματικότητα). Οι κύριοι τομείς δράσης περιλαμβάνουν την ψηφιακή διακυβέρνηση και καινοτομία, τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας καθώς και την εποπτεία, εκκαθάριση και διαχείριση ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών, την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτων, τη χωροταξία και πολεοδομική πολιτική, τον έλεγχο νομιμότητας των ΟΤΑ και των ΝΠ τους, καθώς και την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής.

Η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης επεσήμανε ότι, η σταθερή συνεργασία των Γραμματέων και του ΥΠΕΣ αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους στην περιφέρεια και την ενίσχυση της καθημερινότητας των πολιτών. Επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι, «οι Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων λειτουργούν αμερόληπτα, συστηματικά και με δέσμευση, χωρίς να κάνουν ιδιαίτερη “φασαρία”, με στόχο να υποστηρίζουν ουσιαστικά τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα της δουλειά τους, και να προσφέρουν στους πολίτες -σε φυσικά πρόσωπα, εταιρίες, ιδρύματα κα- υπηρεσίες ασφαλείς και αξιόπιστες. Γιατί η νομιμότητα, η διαφάνεια και η ασφάλεια των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης αποτελούν απόλυτο ζητούμενο για κάθε ευνομούμενη Πολιτεία»»