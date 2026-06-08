Στην 5η Γιορτή Αθλητισμού Γαύδου η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων

Η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Χανίων συμμετείχε στην 5η Γιορτή Αθλητισμού του Δήμου Γαύδου, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 31 Μαΐου, στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης.

Η φετινή διοργάνωση περιλάμβανε αγώνες δρόμου 10 χλμ. και 6 χλμ. σε ανώμαλο έδαφος, καθώς και παιδικό αγώνα 1 χλμ., με διαδρομές που διέσχισαν μερικά από τα πιο ξεχωριστά σημεία του νησιού — από τον Φάρο και το Καστρί μέχρι το Σαρακήνικο — προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία αθλητισμού μέσα στο φυσικό τοπίο της Γαύδου.

«Η ομάδα μας βρέθηκε στο νησί παρέχοντας υγειονομική κάλυψη και υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων, συμβάλλοντας στην ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και στην άμεση ανταπόκριση όπου χρειάστηκε, δίπλα σε αθλητές, επισκέπτες και διοργανωτές.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ξεχωριστή γιορτή αθλητισμού, συμμετοχής και εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τη μοναδική φυσική ομορφιά της Γαύδου και φέρνοντας κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας μέσα από τον αθλητισμό και την κοινή εμπειρία» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση