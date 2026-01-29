«Στιγμές όπερας» στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 20.00 στην αίθουσα θεάτρου “Μανώλης Σκουλούδης” η τάξη Κλασικού τραγουδιού του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων παρουσιάζει την Συναυλία «Στιγμές Όπερας» σε διδασκαλία της καθηγήτριας Δέσποινας Δρακάκη.

Είναι μία βραδιά αφιερωμένη στην όπερα και το κλασικό τραγούδι μέσα από άριες και αποσπάσματα εμβληματικών έργων του διεθνούς ρεπερτορίου. Οι μαθητές της τάξης κλασικού τραγουδιού υπο την καθοδήγηση της Δέσποινας Δρακάκη ερμηνεύουν ρόλους από όπερες των Mozart ,Bizet,Delibes,Pergolesi,Weber, καθώς και έργα των Schubert και Βorodin, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη φωνητική ερμηνεία αλλά και στην θεατρική παρουσία.

Η Είσοδος είναι Ελεύθερη.