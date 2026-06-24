Στη Βουλή το θέμα της Ψυχιατρικής Κλινικής

» Συζήτηση Τίτου – Πολάκη και για την εκκλησιαστική περιουσία

Ενδελεχής ενημέρωση σχετικά με την πορεία της ανέγερσης της Ψυχιατρικής Κλινικής από την αξιοποίηση του Κληροδοτήματος Μαλινάκη, υπήρξε σε συνάντηση που είχε χθες με τον βουλευτή Παύλο Πολάκη ο μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο του κ. Πολάκη, «δυστυχώς το έργο έχει σταματήσει από τον εργολάβο εδώ και πλέον του ενός χρόνου, και μάλιστα το οικοδόμημα παραμένει ασκεπές με τα όμβρια νερά να έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά και στο εσωτερικό του ανεγερθέντος κτηρίου. Ο κύριος Πολάκης δεσμεύτηκε να διερευνήσει την υπόθεση, να φέρει το θέμα και στη Βουλή, αν προκύψουν θέματα κακοδιαχείρισης ή χρειαστούν νομοθετικές παρεμβάσεις και δήλωσε την απεριόριστη υποστήριξη του σε κάθε έργο της Μητροπόλεως με κοινωνικό αποτύπωμα». Η χθεσινή συνάντηση, την οποία είχε αιτηθεί ο κύριος Πολάκης, έγινε στο πλαίσιο ενημέρωσης του για ζητήματα που αφορούν στον οικονομικό έλεγχο από Ορκωτούς λογιστές που έχει ζητήσει ο Μητροπολίτης , στην πορεία της αξιοποίησης του Κληροδοτήματος Μαλινάκη για την ανέγερση Ψυχιατρικής Κλινικής καθώς και για τις δράσεις της εκκλησίας για την ανακούφιση ευπαθών ομάδων συμπολιτών μας.

Ο κύριος Πολάκης, αφού συνεχάρη για την εκλογή του τον Μητροπολίτη και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει, του εξεδήλωσε την ικανοποίηση του γιατί τα πρώτα δείγματα γραφής στην άσκησης των καθηκόντων του, δείχνουν την ικανότητα και αποφασιστικότητα με την οποία τα διαχειρίζεται. Στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Πολάκης, σειρά οικονομικών σκανδάλων που αφορούσαν στην εκποίηση εκκλησιαστικής περιουσίας προς όφελος μερικών επιτήδειων δημιούργησαν εύλογες υποψίες για εκείνους που διαχειρίστηκαν τα οικονομικά της Μητρόπολης. Πέραν όσων έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, χαρακτηριστικό παράδειγμα που είχα φέρει και στη Βουλή υπήρξε και το κλείσιμο της Ιερατικής Σχολής και η αξιοποίηση του ακινήτου που στεγαζόταν από ιδιώτη. Από την πλευρά του ο Σεβασμιότατος είπε ότι δεν θα επιτρέψει επί της θητείας του να υπάρξουν σκιές στα οικονομικά της Μητροπόλεως και όλο αυτό το διάστημα με ορκωτούς λογιστές και νομική υποστήριξη γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την διερεύνηση και εξυγίανση των προβλημάτων.