Στη Βουλή τα κενά στα σχολεία

Ερώτηση για το ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για για την άμεση πρόσληψη όλου του αναγκαίου εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά στις σχολικές μονάδες της Κρήτης κατέθεσε ο βουλευτής του ΚΚΕ Ηρακλείου κ. Μανώλης Συντυχάκης.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης αναφέρει «Η φετινή σχολική χρονιά και για τα σχολεία της Κρήτης ξεκίνησε και συνεχίζεται με τους χειρότερους όρους για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, αφού τα κενά σε εκπαιδευτικούς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό παραμένουν τεράστια δημιουργώντας εκρηκτική κατάσταση μέσα στα σχολικά τμήματα, τινάζοντας στον αέρα τον οικογενειακό προγραμματισμό εκατοντάδων λαϊκών οικογενειών και αφήνοντας αρνητικό αποτύπωμα στις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Βρισκόμαστε στις αρχές του Νοέμβρη και τα κενά, μετά και τις δύο φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών στο νησί και με βάση τα στοιχεία και των ίδιων των εκπαιδευτικών και των σωματείων τους, προσεγγίζουν τα 1.600 σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα από τον νομό Χανίων λείπουν πάνω από 470 εκπαιδευτικοί, από το Ρέθυμνο 280, από το Ηράκλειο 650 και από το Λασίθι περίπου 180. Μάλιστα, όπως σημειώνουν και τα εκπαιδευτικά σωματεία, η συντριπτική πλειοψηφία των κενών αφορά στην ειδική αγωγή και σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Καθημερινά, γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με δεκάδες κλειστά ολοήμερα τμήματα, εκατοντάδες κενά σε εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, κενά σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ακόμα και κενά δασκάλων στο πρόγραμμα πρωινής ζώνης, με χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες ακόμα και σε μαθήματα κατεύθυνσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 2ο ειδικό νηπιαγωγείο Χανίων υπάρχουν παιδιά που από την αρχή της χρονιάς έχουν πάει συνολικά μόλις 10 μέρες στο σχολείο, αφού φοιτούν σε αυτό μόνο μια φορά τη βδομάδα, λόγω έλλειψης σχολικού νοσηλευτή. Στο 9ο Δημοτικό σχολείο Χανίων, από τις 10 Οκτωβρίου, η Στ τάξη δεν έχει δάσκαλο στην πρωινή ζώνη. Γονέας από το δημοτικό σχολείο Βαρυπέτρου έχει καταγγείλει την έλλειψη παράλληλης στήριξης που δικαιούται το παιδί του, με αποτέλεσμα να μη στηρίζεται στην καθημερινότητα και σε αρκετές περιπτώσεις να βιώνει απόρριψη και ματαίωση. Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σητείας χρειάζεται ενίσχυση με λογοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό, φυσιοθεραπευτή, ψυχολόγο, νοσηλευτή και άλλες ειδικότητες. Στο 2ο ΓΕΛ Ηρακλείου δεν διδάσκεται Χημεία κατεύθυνσης. Στο 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου δε έχουν διδαχθεί καθόλου κάποια μαθήματα λόγω έλλειψης φιλολόγου, ενώ στο ΓΕΛ Χερσονήσου λείπουν 33 ώρες μαθηματικών εβδομαδιαίως. Όλα τα παραπάνω είναι μόνο μερικά παραδείγματα που αποτυπώνουν το αποτέλεσμα της αντιεκπαιδευτικής κυβερνητικής πολιτικής που υλοποιείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Ιδιαίτερα φέτος, σε περίοδο στροφής στην πολεμική οικονομία που συνοδεύεται από περαιτέρω περικοπές δαπανών σε παιδεία, υγεία και κοινωνικές ανάγκες, οι αρνητικές συνέπειες αυτής της πολιτικής έχουν ιδιαίτερα σκληρό αντίκτυπο στο δικαίωμα όλων των παιδιών στη μόρφωση.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός, ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για για την άμεση πρόσληψη όλου του αναγκαίου εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά στις σχολικές μονάδες της Κρήτης. Για τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών και την κάλυψη όλων των κενών με μόνιμο προσωπικό, που είναι η μόνη ρεαλιστική λύση που μπορεί να απαντήσει στις ανάγκες και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών»