Στη Βουλή τα χάλια του Ιτζεδίν – Ώρα απαντήσεων

Στη Βουλή έρχονται τα χάλια του Ιτζεδίν, με την κοινοβουλευτική ερώτηση που καταθέτουν οι βουλευτές του Κ.Κ.Ε. Μανώλης Συντυχάκης, Γιάννης Δελής, Σεμίνα Διγενή και Μαρία Κομνηνάκη να θέτει άπαντες προ των ευθυνών τους για την καταστροφή του μνημείου.

Υπενθυμίζεται ότι από το περασμένο Σάββατο που έγινε γνωστή η νέα κατάρρευση τείχους, ο Δήμος Χανίων στον οποίο έχει παραχωρηθεί το Ιτζεδίν παραμένει “άφαντος” και η μόνη αντίδραση που έχει υπάρξει είναι από το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου.

Οι βουλευτές του Κ.Κ.Ε. κατέθεσαν σχετική ερώτηση προς τους Υπουργούς Πολιτισμού και Εσωτερικών, αναφέροντας αναλυτικά τα εξής:

«Η κατάρρευση μεγάλου τμήματος του δυτικού εξωτερικού τοίχου στο ιστορικό Φρούριο Ιτζεδίν, στο Καλάμι Χανίων, αποτελεί τραγική επιβεβαίωση της εγκατάλειψης ενός από τα πιο σημαντικά ιστορικά – πολιτιστικά μνημεία που είναι συνδεδεμένο με τους λαϊκούς αγώνες, τις θυσίες και την ιστορική μνήμη του λαού μας και το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο από το 1986.

Η κατάσταση αυτή μεγαλώνει την αγανάκτηση στην Κρήτη για την εγκατάλειψη του Ιτζεδίν, που είχε ως αποτέλεσμα άλλη μία καταστροφή, μετά από αυτές που σημειώθηκαν το 2021 και το 2023, οπότε κατέρρευσε μέρος από τον εξωτερικό μαντρότοιχο, το διοικητήριο και τον ανατολικό προμαχώνα του φρουρίου. Μάλιστα, η κατάρρευση του κτηρίου στη δυτική πλευρά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και για τους διερχόμενους οδηγούς.

Ειδικότερα, ο ιστορικός αυτός τόπος μνήμης του Ιτζεδίν, αντίστοιχος της Μακρόνησου και της Γυάρου, συνδέεται με ηρωικές σελίδες της σύγχρονης Ιστορίας της πατρίδας μας, που αφορούν όχι μόνο τον Ν. Χανίων, αλλά συνολικά τη χώρα μας. Είναι τόπος μαρτυρίου και αγώνα για εκατοντάδες κομμουνιστές, αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και πολιτικούς κρατούμενους, που βασανίστηκαν στα κάτεργά του.

Ωστόσο, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ το μνημείο είναι κλειστό για το κοινό, δεν προχωράνε οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασής του, ενώ με την πάροδο του χρόνου και λόγω της απουσίας συντήρησης, δέχεται όλο και μεγαλύτερες καταπονήσεις και σοβαρότερες βλάβες.

Είναι πρόκληση ότι το Ιτζεδίν εξακολουθεί να καταρρέει, παρά τις δεσμεύσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού ότι θα παρέμβει σε συνεργασία με τον Δήμο και με την Περιφέρεια, για τη συντήρηση και αποκατάστασή του, εφόσον ολοκληρωθεί η παραχώρησή του από την ΕΤΑΔ στον Δήμο Χανίων.

Ευθύνη έχει και η τοπική/ περιφερειακή διοίκηση, Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Χανίων, που δεν υπήρξε μέριμνα για την προστασία του ιστορικού φρουρίου του Ιτζεδίν. Κι ενώ η παραχώρηση στον Δήμο Χανίων έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει προχωρήσει η προγραμματική σύμβαση -για την οποία γίνεται συζήτηση από το 2020- με αντικείμενο την αποκατάσταση και την ανάδειξή του.

Απέναντι σε αυτά, το ΚΚΕ, το Παράρτημα Χανίων της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και μαζικοί φορείς, χρόνια τώρα, έχουν κάνει πολύμορφες παρεμβάσεις, απαιτώντας να πραγματοποιηθούν όλες οι διαδικασίες για τη διάσωση του Ιτζεδίν, με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους, χωρίς εμπλοκή ιδιωτών, ώστε να αποδοθεί στον λαό των Χανίων, τη νεολαία της περιοχής και τους επισκέπτες απ’ όλη τη χώρα και τον κόσμο, για την ανάδειξη της ιστορίας του λαϊκού κινήματος του τόπου. Αποκορύφωμα των συνεχόμενων προσπαθειών από πλευράς του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για τη διάσωση του Ιτζεδίν ήταν τα Φεστιβάλ στα 90 και στα 100 χρόνια του ΚΚΕ που πραγματοποιήθηκαν στο ιστορικό φρούριο, ενώ οι κομματικές οργανώσεις της ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ έχουν συγκεντρώσει υπογραφές του λαού των Χανίων για να διασωθεί το φρούριο του Ιτζεδίν.

Με δεδομένο ότι η πρόσφατη κατάρρευση του τείχους αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο καθυστέρησης στο ζήτημα της διάσωσης του ιστορικού φρουρίου Ιτζεδίν, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, σε ποιες κατεπείγουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, ώστε:

Να αποκατασταθεί άμεσα, με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους, το ιστορικό φρούριο του Ιτζεδίν και να αποδοθεί στο κοινό για να το επισκεφτεί και να γνωρίσει σημαντικές πλευρές από την ιστορία του λαού μας, για να μπορεί να αξιοποιείται από τον λαό και τη νεολαία, ως χώρος ιστορικής μνήμης, πολιτισμού και εκπαίδευσης χωρίς καμία επιχειρηματική εκμετάλλευση».