Στη Βουλή οι διαρρήξεις στον Αποκόρωνα

Ερώτηση στη Βουλή για τις διαρρήξεις στην περιοχή του Αποκόρωνα, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Β2 Δ.Τ Αθηνών Γιώργος Μανούσος.

Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση «την έντονη αγανάκτηση και ανασφάλεια των κατοίκων χωριών του Αποκόρωνα Χανίων φέρνει στη Βουλή ο Βουλευτής, με την κατάθεση Αναφοράς προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά διαρρήξεων που καταγγέλλονται στην περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και καταγγελίες κατοίκων, δράστης φέρεται να δρα ανενόχλητος σε χωριά όπως ο Κεφαλάς, το Ξηροστέρνι, ο Βάμος και η Πλάκα, προκαλώντας έντονο φόβο και αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Οι πολίτες καταγγέλλουν ότι, παρά τις επανειλημμένες αναφορές στις αρμόδιες αρχές, η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη, ενώ παράλληλα επισημαίνεται η σοβαρή υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής.

Με την Αναφορά ζητείται από το αρμόδιο Υπουργείο:

• Να ενημερώσει για τις ενέργειες της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τα περιστατικά διαρρήξεων.

• Να εξετάσει την άμεση ενίσχυση της αστυνόμευσης στον Αποκόρωνα.

• Να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας των κατοίκων και των περιουσιών τους.

Η ασφάλεια των πολιτών και η προστασία της περιουσίας τους αποτελούν αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και δεν μπορεί καμία τοπική κοινωνία να αισθάνεται εγκαταλελειμμένη απέναντι στην εγκληματικότητα»