Στη Βουλή η στέγαση του Μουσικού – Καλλιτεχνικού Σχολείου Χανίων

Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο βουλευτής του ΚΚΕ κ. Μανώλης Συντυχάκης σχετικά με τη στέγαση του Μουσικού – Καλλιτεχνικού Σχολείου Χανίων.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση «πρόσφατες είναι οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών των Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων Ηρακλείου, με αιτήματα που αφορούν τόσο την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών τους για ασφαλή και σύγχρονη σχολική στέγη όσο και τα μορφωτικά τους δικαιώματα. Το ΚΚΕ με την παρούσα Ερώτηση επανέρχεται στο χρόνιο πρόβλημα της σχολικής στέγης των παραπάνω σχολείων, το οποίο έχει επανειλημμένα αναδείξει, ενώ θα ακολουθήσει ξεχωριστή Ερώτηση στο αρμόδιο Υπουργείο για τα μορφωτικά ζητήματα, με βάση τα αιτήματα των ίδιων των μαθητών.

Ειδικότερα, η κατάσταση που έχει πλέον διαμορφωθεί στη σχολική στέγη για το Μουσικό και Καλλιτεχνικό Σχολείο του Ηρακλείου δεν σηκώνει ούτε αναβολές ούτε μετάθεση ευθυνών. Το πρόβλημα των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι γνωστό, χρόνια τώρα, σε όλες τις κυβερνήσεις, περιφερειακές και δημοτικές αρχές. Τα σχολεία αυτά στεγάζονται σε ακατάλληλα και ανεπαρκή κτίρια στην πρώην αμερικάνικη βάση των Γουρνών, η οποία, μάλιστα, έχει παραδοθεί από την κυβέρνηση -στον δρόμο που άνοιξαν οι προκάτοχοι της- στο μεγάλο κεφάλαιο για τις επενδύσεις του. Λυόμενες αίθουσες, έλλειψη ή ανεπάρκεια αιθουσών (όπως εκδηλώσεων, σκοτεινός θάλαμος, αίθουσα μοντάζ, εργαστήρια φυσικών επιστημών, εικαστικών, κτλ), ανυπαρξία ηχομόνωσης των αιθουσών, αίθουσας για τη σίτιση, χώρων για βιβλιοθήκες, μουσικές βιβλιοθήκες, studios κ.λπ., είναι μόνο κάποιες από τις παραμέτρους του προβλήματος.

Είναι γεγονός ότι όλες τις κυβερνήσεις, διαχρονικά, ιεραρχούν τις προτεραιότητές τους με βάση κριτήρια όχι για τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας, αλλά για τα κέρδη των λίγων, στα πλαίσια της αντιλαϊκής πολιτικής της υποχρηματοδότησης, που έχει οδηγήσει σε τρομακτικά αδιέξοδα τη δημόσια μουσική και καλλιτεχνική παιδεία. Να σημειωθεί ότι στην πιο πρόσφατη (435- 27/01/2025) Επίκαιρη Ερώτηση του ΚΚΕ για το θέμα της σχολικής στέγης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρκέστηκε στις αναφορές για παρεμβάσεις επισκευής-συντήρησης σχολικών κτιρίων του Δήμου Χερσονήσου, χωρίς να απαντήσει στο ζήτημα της σύγχρονης ανάγκης και της ρεαλιστικής απαίτησης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα από την πολιτεία για την ανέγερση νέων σχολείων, σύμφωνα με τις διεκδικήσεις της σχολικής κοινότητας, στην περιοχή του Καρτερού, όπου υπάρχει ενδεδειγμένος χαρακτηρισμένος χώρος. Αυτός ο εμπαιγμός αποτυπώνεται, με ενάργεια, και στις ανακοινώσεις των μαθητών των Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, οι μαθητές εκφράζουν «τη λύπη και την αγανάκτησή τους, διαπιστώνοντας ότι, εδώ και 22 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του σχολείου, διαδοχικές γενιές μαθητών αγωνίζονται για τα ίδια, αυτονόητα ζητήματα, χωρίς ουσιαστική επίλυση».

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση έρχεται με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών να πετσοκόψει κι άλλο τις δαπάνες για τη συντήρηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων, εν μέσω πολεμικής οικονομίας, να απεμπολήσει πλήρως την ευθύνη του κράτους για τη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων και συνολικά τη σχολική στέγη και να κατηγοριοποιήσει πλήρως το Δημόσιο Σχολείο.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, για ασφαλή και σύγχρονη σχολική στέγη για το Μουσικό – Καλλιτεχνικό Σχολείο του Ηρακλείου Κρήτης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, χρηματοδότηση εξασφαλισμένη από το κράτος, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, χωρίς καμία εμπλοκή των ιδιωτών, ΣΔΙΤ.

Ο Βουλευτής

Συντυχάκης Μανώλης»