Στη Βουλή η λειτουργία της ΜΕΘ στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου

Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου κατέθεσε ο Βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης αναφέρει «η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης (ΓΝΑΝ), η οποία στο παρελθόν στελεχωνόταν με πέντε (5) γιατρούς, τα τελευταία δύο χρόνια, από τον Φεβρουάριο του 2024, έχει μείνει με μόλις τρεις (3) γιατρούς. Η συνέχιση της λειτουργίας της κατέστη δυνατή μόνο χάρη στην υπερεφημέρευση των υπηρετούντων γιατρών, στη μείωση των ενεργών κλινών από έξι (6) σε τέσσερις (4), καθώς και στις περιοδικές μετακινήσεις γιατρών από νοσοκομεία της Αθήνας.

Από την 1η Μαρτίου 2026, λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησης του Διευθυντή της ΜΕΘ, ο οποίος ήδη υπηρετεί με παράταση, η Μονάδα θα μείνει με μόλις δύο (2) γιατρούς. Με αυτές τις συνθήκες, καθίσταται πρακτικά αδύνατη η ασφαλής και νόμιμη στελέχωσή της και ο κίνδυνος αναστολής της λειτουργίας της είναι πλέον άμεσος και απολύτως ορατός.

Η ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου λειτουργεί αδιάλειπτα επί 26 χρόνια, από τις 16 Φεβρουαρίου 2000, και έχει νοσηλεύσει περισσότερους από 3.000 βαρέως πάσχοντες ασθενείς, προερχόμενους όχι μόνο από τον Νομό Λασιθίου, αλλά από όλη την Κρήτη. Σε περιόδους πληρότητας των ΜΕΘ του Νομού Ηρακλείου, η Μονάδα έχει επανειλημμένως αναλάβει τη νοσηλεία ασθενών από την ευρύτερη περιοχή, ενώ έχει δεχθεί διακομιδές βαρέως πασχόντων από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

Η ενδεχόμενη αναστολή λειτουργίας της ΜΕΘ του ΓΝΑΝ δεν θα αποτελέσει πλήγμα μόνο για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και τον Νομό Λασιθίου, αλλά συνολικά για τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών εντατικής θεραπείας στην Κρήτη και στον ευρύτερο νησιωτικό χώρο, με άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια και την υγεία του λαού.

Με την κατάσταση της ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, αποκαλύπτεται, για ακόμα μια φορά, ότι η κυβερνητική πολιτική της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης της Υγείας, που είναι συνειδητή επιλογή διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ και λογαριάζει την υγεία και τη ζωή των ασθενών σαν κόστος, οδηγεί στην υποβάθμιση κρίσιμων υπηρεσιών Υγείας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για:

– Να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη και πλήρωση των τριών (3) κενών οργανικών θέσεων ιατρών της ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό, με γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και και πρόβλεψη για τη στήριξη βασικών οικογενειακών και κοινωνικών αναγκών από το κράτος.

– Να στελεχωθεί πλήρως, με όλο το απαραίτητο μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό η ΜΕΘ του ΓΝ Αγίου Νικολάου προκειμένου να καλυφθούν όλες οι σύγχρονες ανάγκες του πληθυσμού.

Ο Βουλευτής

Συντυχάκης Μανώλης»