Στη Βουλή η κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού

Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου στην Κνωσό κατέθεσε ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης αναφέρει «η διαχρονικά εφαρμοζόμενη πολιτική της διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ, με βασικό άξονα τη μείωση των δημόσιων προϋπολογισμών και την εμπορευματοποίησή τους, αποτυπώνεται και στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Πολλά είναι τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί, παρά τη σημασία της Κνωσού ως ενός από τα σημαντικότερα μνημεία του μινωικού πολιτισμού και παρά την πρόσφατη σειριακή ένταξή της στον κατάλογο της UNESCO, όπως άλλωστε -δυστυχώς- συμβαίνει και με άλλα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς.

Ειδικότερα, η συντήρηση του μνημείου χαρακτηρίζεται από αποσπασματικές παρεμβάσεις, χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί από τη μια η εγκατάσταση αισθητήρων παρακολούθησης του μικροπεριβάλλοντος του μνημείου, την ώρα που, από την άλλη, «καταρρέουν» τα πεύκα και δεν υπάρχει μέριμνα για το πράσινο. Ταυτόχρονα, οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι δρομολογούνται έργα στην Κνωσό, δεν αφορούν τις επείγουσες ιδιαίτερες απαιτήσεις προστασίας του χώρου. Πρόκειται κυρίως για έργα που για να ολοκληρωθούν θα χρειαστούν χρόνια, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τις σχετικές μελέτες. Τέτοια προβλήματα, σε σχέση με τις άμεσες ανάγκες, προέκυψαν ξανά μέσα στο καλοκαίρι, π.χ. οι τουαλέτες που έμειναν κλειστές για μέρες, η καθυστέρηση μελετών για το πάρκινγκ και την πρόσβαση στο μνημείο, οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, οι διαδρομές για ΑμΕΑ, κλπ. Την έλλειψη συντήρησης φανερώνει η σωρεία προβλημάτων όπως, ενδεικτικά, τα σκουριασμένα σίδερα που είναι ορατά στο Piano Nobile, τα στέγαστρα που χρειάζονται αντικατάσταση, τα επιχρωματισμένα τσιμεντένια στοιχεία που έχουν αφεθεί στη φθορά, κτλ. Ακόμα και έργα που ολοκληρώθηκαν στο παρελθόν δεν λειτουργούν, π.χ. η διαδρομή προς το «Καραβάν Σεράϊ», τα περιφερειακά μνημεία της Κνωσού (Βασιλική Έπαυλη, Τάφος- Ιερό, Οικία του Αρχιερέα), κ.α.

Στα πλαίσια της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής, οι τιμές των εισιτηρίων καθιστούν απαγορευτική την πρόσβαση των εργαζομένων και της λαϊκής οικογένειας στην Κνωσό και γενικά στους αρχαιολογικούς χώρους, σε συνδυασμό βέβαια με όλα τα υπόλοιπα αντιλαϊκά μέτρα και την ακρίβεια. Ταυτόχρονα, στη λογική του κόστους – οφέλους για την εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει παραχωρηθεί στον ΟΔΑΠ η διαχείριση σημαντικών υπηρεσιών (πωλητήρια, εισιτήρια, κυλικεία, κλπ), των οποίων έχει προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση, σε βάρος των προσλήψεων εργαζόμενων και του δικαιώματος στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, όπως γίνεται και με την ανάθεση σε ιδιώτες της παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Την ίδια ώρα δεν κρύβεται η υποστελέχωση πχ έλλειψη προσωπικού καθαριότητας, για το πράσινο, τις ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ, καθώς και η μη αντικατάσταση του μόνιμου προσωπικού που συνταξιοδοτείται (μόλις 1 θέση ημερήσιου αρχαιοφύλακα στην Κνωσό προκηρύχθηκε στην 3Κ).

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την Κνωσό, ώστε:

– Με ευθύνη των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ και της ΕΦΑΗ, να προχωρήσουν άμεσα όλες οι αναγκαίες μελέτες για την προστασία της και όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης. – Να προσληφθεί όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, να σταματήσει η εργασιακή ομηρία των εργαζομένων και η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών και να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη πρόσβαση του λαού με μείωση της τιμής των εισιτηρίων.

Ο Βουλευτής

Συντυχάκης Μανώλης»