Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, 2025
Τοπικά

Στη Βουλή η έλλειψη παιδοψυχιάτρων στον νομό Ρεθύμνου

Συντακτική Ομάδα
Το σοβαρό και διαρκώς εντεινόμενο ζήτημα της έλλειψης παιδοψυχιάτρων στο νομό Ρεθύμνου και κατ’ επέκταση στις αντίστοιχες δομές του νησιού συνολικά, καθώς και τις σημαντικές επιπτώσεις που προκαλεί σε δεκάδες οικογένειες αλλά και στο ήδη επιβαρυμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ανέδειξε εκ νέου ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, μέσω Κοινοβουλευτικής Ερώτησης που κατέθεσε, απευθυνόμενος στον Υπουργό Υγείας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «συγκεκριμένα, ο Βουλευτής Ρεθύμνης, επισημαίνει ότι: «οι ανάγκες του ν. Ρεθύμνου, όπως και του συνόλου της δυτικής Κρήτης, μέχρι πρότινος καλύπτονταν από τη μία και μοναδική παιδοψυχίατρο που υπήρχε στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Ρεθύμνου, η οποία όμως παραιτήθηκε και η θέση της, μέχρι και σήμερα, παραμένει κενή», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «έως και σήμερα δεν έχει παρθεί από την κυβέρνησή σας ουδέν ουσιαστικό μέτρο για την αναπλήρωσή της, παρά τις συνεχείς κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις και τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας».

Ακολούθως, ο Μ. Χνάρης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι, λόγω της έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού από την πλευρά της κυβέρνησης για την άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση του κρίσιμου αυτού ζητήματος, «Πλέον, η κατάσταση βρίσκεται σε οριακό σημείο αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης των περιστατικών του νομού από δημόσιο παιδοψυχίατρο, με τις οικογένειες να αναζητούν διέξοδο στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, δεν είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικών και η σύνταξη πραγματογνωμοσυνών, όταν αυτό απαιτείται».

Στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι: «Η αδυναμία της κυβέρνησης να ανταποκριθεί σε αυτήν την πραγματικότητα αποδεικνύει τη συνεχή υποβάθμιση και απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και την προστασία του κοινωνικού συνόλου».

Δεδομένου, λοιπόν, ότι «η διασφάλιση της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης στη δημόσια δωρεάν υγεία αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους» και καθώς «η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αναπτυξιακή τους πορεία», ο Βουλευτής Ρεθύμνης έθεσε στον αρμόδιο Υπουργό τα εξής ερωτήματα:

• «Προτίθεστε να καλύψετε άμεσα την κενή θέση παιδοψυχιάτρου στο ν. Ρεθύμνου και σε ποιο ακριβές χρονοδιάγραμμα;
• Ποια είναι τα ακριβή κίνητρα που σκοπεύετε να δώσετε για την κάλυψη της εν λόγω θέσης;
• Ποια επιπλέον μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για την ουσιαστική ενίσχυση του συγκεκριμένου Κέντρου και κατ’ επέκταση των αντίστοιχων δομών στην Κρήτη και σε ποιο χρονοδιάγραμμα;»»

 

