Στη Βιέννη ο Akylas για την Eurovision

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision 2026 Akylas αναχώρησε πριν από λίγο μαζί με την Ελληνική αποστολή για την Βιέννη της Αυστρίας όπου διεξάγεται ο διαγωνισμός!

Ο Akylas, γεμάτος ενέργεια και με χαμόγελο, κρατώντας την ελληνική σημαία, έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μαζί με τον Φωκά Ευαγγελινό, creative director της ελληνικής συμμετοχής, τους ηθοποιούς-χορευτές Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλη Μιχαηλίδη, Χρίστο Νικολάου και Κωνσταντίνο Μακρυπίδη που θα τον πλαισιώσουν στη σκηνή της Eurovision, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής από την ΕΡΤ και την Minos EMI.

Όπως αναφέρει το gpstomusic.gr, στο αεροδρόμιο τον περίμεναν από νωρίς το πρωί fans για να του ευχηθούν “Καλή επιτυχία” και μέσα ενημέρωσης, στα οποία και προέβη σε δηλώσεις, και υποσχέθηκε ότι θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό επί σκηνής!

Αύριο Σάββατο 2 Μαϊου στις 13:45 ώρα Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τεχνική πρόβα για την Ελληνική συμμετοχή στη σκηνή του Wiener Stadthalle, με την δεύτερη πρόβα να είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 6 Μαϊου στις 13:20 ώρα Ελλάδος.